今北部氣溫溜滑梯入夜探15度　東北季風捲水氣！6縣市迎大雨

▲受華南雲雨區影響，北部今明兩天偏向濕冷。（圖／記者季相儒攝）

記者許維寧／台北報導

今天（11/8）起東北季風開始增強，中央氣象局預報員官欣平表示，今天清晨鋒面通過、東北季風增強，尤其北部至東北部氣溫將從清晨開始一路下降，高溫將從清晨的23至24度間，一路降至晚間的15至16度。和昨天北部高溫相比，約有10度左右的降幅；其他地區也是越晚越冷，中南部今天白天雖然還有26至30度，但夜晚也須留意19至21度的低溫，日夜溫差大，還請民眾多留意。

此外，官欣平也說，今天受鋒面通過影響，清晨時北台灣已經出現局部短暫雨，氣象局也已針對北台灣6縣市發布大雨特報。今天北部和東北部都有短暫雨發生，東台餐也有局部短暫雨，中部、南部山區零星短暫雨，其他地區則為多雲。

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▲氣象局針對北部6縣市發布大雨特報。（圖／氣象局提供）

明天（11/9）持續受東北季風和華南雲雨區影響，官欣平分析，中部以北地區全天感受上較涼，低溫一樣在16度間，受到水氣影響，明天苗栗以北地區感受上仍較為濕冷，北部和東半部有局部短暫雨，中部、南部山區也有零星短暫雨發生。該波雨勢預計影響至週三，週三開始至週五（11/10～11/12）轉為乾冷型態，週三起降雨地區縮減為東半部和中部以北山區有局部短暫雨，週四起降雨地區再縮減，僅東半部有局部短暫雨。

但官欣平說，要特別提醒民眾，週三起轉乾冷後夜間和清晨易受輻射冷卻作用影響，中部以北沿海空曠地區、近山區有機會出現14度至13度低溫，中南部也有機會出現局部低溫，但低溫持續時間短、白天隨即回溫，仍需提醒近山區和沿海清晨作業民眾需留意。除此之外，週三至週五期間中部以北普遍低溫仍在15至16度左右。

官欣平表示，該波東北季風影響時間較長，預計至本週末（11/13）東北季風才會稍微減弱、氣溫回升，預計屆時東半部地區有局部短暫雨，其他地區則為多雲到晴。建議民眾持續留意氣象局資訊。

