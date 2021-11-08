　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

今北部氣溫溜滑梯入夜探15度　東北季風捲水氣！6縣市迎大雨

▲▼冬季,冬天,天氣,低溫,寒流,行人,路人,大陸冷氣團,保暖,禦寒,溼冷。（圖／記者季相儒攝）

▲受華南雲雨區影響，北部今明兩天偏向濕冷。（圖／記者季相儒攝）

記者許維寧／台北報導

今天（11/8）起東北季風開始增強，中央氣象局預報員官欣平表示，今天清晨鋒面通過、東北季風增強，尤其北部至東北部氣溫將從清晨開始一路下降，高溫將從清晨的23至24度間，一路降至晚間的15至16度。和昨天北部高溫相比，約有10度左右的降幅；其他地區也是越晚越冷，中南部今天白天雖然還有26至30度，但夜晚也須留意19至21度的低溫，日夜溫差大，還請民眾多留意。

此外，官欣平也說，今天受鋒面通過影響，清晨時北台灣已經出現局部短暫雨，氣象局也已針對北台灣6縣市發布大雨特報。今天北部和東北部都有短暫雨發生，東台餐也有局部短暫雨，中部、南部山區零星短暫雨，其他地區則為多雲。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲氣象局針對北部6縣市發布大雨特報。（圖／氣象局提供）

▲氣象局針對北部6縣市發布大雨特報。（圖／氣象局提供）

明天（11/9）持續受東北季風和華南雲雨區影響，官欣平分析，中部以北地區全天感受上較涼，低溫一樣在16度間，受到水氣影響，明天苗栗以北地區感受上仍較為濕冷，北部和東半部有局部短暫雨，中部、南部山區也有零星短暫雨發生。該波雨勢預計影響至週三，週三開始至週五（11/10～11/12）轉為乾冷型態，週三起降雨地區縮減為東半部和中部以北山區有局部短暫雨，週四起降雨地區再縮減，僅東半部有局部短暫雨。

但官欣平說，要特別提醒民眾，週三起轉乾冷後夜間和清晨易受輻射冷卻作用影響，中部以北沿海空曠地區、近山區有機會出現14度至13度低溫，中南部也有機會出現局部低溫，但低溫持續時間短、白天隨即回溫，仍需提醒近山區和沿海清晨作業民眾需留意。除此之外，週三至週五期間中部以北普遍低溫仍在15至16度左右。

官欣平表示，該波東北季風影響時間較長，預計至本週末（11/13）東北季風才會稍微減弱、氣溫回升，預計屆時東半部地區有局部短暫雨，其他地區則為多雲到晴。建議民眾持續留意氣象局資訊。
 

►在家吃鍋，非它不可！

ET快訊
龐貝城4坪奴隸宅「到台灣變20坪」！　神人算法社畜全看哭
日本列車再傳事故！　男在新幹線車廂縱火
「雙11」大陸多名富豪資產被拍賣！　傳奇女首富敗光800億
政府買即期AZ！鄉民嗆他「別刪文」：這迴力鏢太狠
今氣溫溜滑梯！入夜探15度　6縣市大雨特報
趕不及禁行時段下山！物流車失控釀5傷　貨車駕駛昏迷指數4
快訊／國道1號「4車連撞」！　女駕駛急送醫
GODIVA甜甜圈賣6天喊卡！　網看原因傻眼：還沒開始就結束
銀樓老闆和小三生子　妻搬光珠寶還告贏
萬人疫苗混打研究出爐　「這組合」保護力最強

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

她去婆婆靈堂「脖子變好重」　收驚原因揭曉！雞皮疙瘩掉滿地

老公外送遭追撞！客人「蛤」一聲她嘆人情冷暖　意外引爆論戰

政府買AZ即期品！　鄉民翻舊帳嗆他「別刪文」：這迴力鏢太狠

今北部氣溫溜滑梯入夜探15度　東北季風捲水氣！6縣市迎大雨

陳佩琪轟「AZ即期品」　醫：當疫苗是網購，想退貨就退？

快訊／59萬劑「即期AZ」優先施打！指揮中心下午2點說明

台大醫再讚「神藥奇蹟」！安養院住民疫情期全員保住

「10+4」春節檢疫　醫揭隱憂關鍵：若過年爆發重回三級

銀行女經理打AZ成植物人　小兒子為她踢出冠軍:不能怕媽媽比我更痛

萬人疫苗混打真實世界研究出爐　「這組合」保護力最強

25歲正妹騎車不開燈還滑手機！　警攔查「妳在哭喔」結果竟是酒駕

美女老婆挑戰「長髮控老公」極限 他一見超短髮愣：小姐妳上錯車了

重機壓車過彎「無視警鳴笛」遭罰！　噴3.8萬+扣照不服上訴...法官撤銷

員警就在面前...轎車開向待轉格 大剌剌等紅燈！網：忘記在開車？

孕婦羊水破弄髒Uber椅墊賠1萬多　估價單見「板金修理費」家屬氣炸

正妹吃火鍋「億萬CEO一見鍾情」！ 僅17天就嫁豪門結婚5年被寵成公主

BTS歌幾乎放整首！趙婷羞認「喜歡JIMIN」　台詞偷藏「冰與火哏」..基特哈靈頓：Sxxt！

米可白天天視訊前夫「記者問號XDD」　2人關係超緊密...她笑：這樣很奇怪嗎

中古商收購完轎車稱「買太貴」！　提告要求重議價...車主怒：欺負人

歐陽妮妮爆熱戀張書豪2年　「PO躺床照」被抓包在男方房間！

她去婆婆靈堂「脖子變好重」　收驚原因揭曉！雞皮疙瘩掉滿地

老公外送遭追撞！客人「蛤」一聲她嘆人情冷暖　意外引爆論戰

政府買AZ即期品！　鄉民翻舊帳嗆他「別刪文」：這迴力鏢太狠

今北部氣溫溜滑梯入夜探15度　東北季風捲水氣！6縣市迎大雨

陳佩琪轟「AZ即期品」　醫：當疫苗是網購，想退貨就退？

快訊／59萬劑「即期AZ」優先施打！指揮中心下午2點說明

台大醫再讚「神藥奇蹟」！安養院住民疫情期全員保住

「10+4」春節檢疫　醫揭隱憂關鍵：若過年爆發重回三級

銀行女經理打AZ成植物人　小兒子為她踢出冠軍:不能怕媽媽比我更痛

萬人疫苗混打真實世界研究出爐　「這組合」保護力最強

日月光執行庫藏股買回首日　股價大漲6.32％

中共六中全會今開幕　決議料突出習近平執政9年成果

她去婆婆靈堂「脖子變好重」　收驚原因揭曉！雞皮疙瘩掉滿地

台積電薪水只排業界第7！半導體薪資10強揭密　第一名換算日薪高達萬元

氣溫驟跌10度當「心」出問題！有「13種症狀」超危險快就醫

日經：日本政府擬修法補貼台積電熊本廠　最快12月提交議會

「朱立倫公投案態度縮回去」　蘇貞昌：踩到痛腳哇哇叫的正常倫

日本列車再傳事故！69歲男九州新幹線上縱火　遭警壓制逮捕

樂天桃猿全年第一淘汰　味全最快11日拿狀元籤

龐貝城4坪奴隸宅「到台灣變20坪」！神人算法太到位　社畜全看哭了

路透記者遭塔利班「殘忍分屍」 最後採訪曝光...用命換的照片！

生活熱門新聞

打BNT後　醫生點名1行為：在玩命

銀行高階女經理「打AZ疫苗5天」變植物人　家屬怒控：被當垃圾踢

前台大醫：BNT不急著4週就打！曝「2劑最佳間隔時間」

檢舉達人月賺50萬　 他實測10分鐘1單

彰化退休男老師輕生！明晚「送肉粽」經過學區

表妹玩壞5萬元玩偶！姑姑出招「親情綁架」喊告

超多人換iPhone？釣出「霸王神機」是它

強冷空氣今襲降10度　越晚越冷這2天探12℃

今天立冬！2生肖財運事業運超旺

萬人疫苗混打真實世界研究曝　這組合保護力最強

「冰雨」要來了！明天氣溫狂跌10°C　

未來婆婆送白飯　媽怒：當我喪家

一家五口公審火鍋店挨轟　家屬回應了

快訊／雨區擴大！6縣市大雨　中午前水氣最多

更多熱門

相關新聞

明晚北台灣低溫探16度　一圖秒懂全台「氣溫暴跌」趨勢

明晚北台灣低溫探16度　一圖秒懂全台「氣溫暴跌」趨勢

根據中央氣象局17時最新預報，明天（11/8）清晨鋒面通過東北季風隨之增強，中部以北、東北部及東部天氣明顯轉涼，其他地區早晚也偏涼。氣象局表示，北部及東北部氣溫將從清晨起一路下降，高溫將由清晨23、24度下降至夜晚16度左右，尤其明天白天與今天白天氣溫相較約有10度左右降幅；其他地區同樣越晚越冷，白天高溫約26至30度，夜晚低溫約19至21度，日夜溫差較大。

入夜東北季風南下　專家：「先濕後乾」影響時間長

入夜東北季風南下　專家：「先濕後乾」影響時間長

氣象局曝降雪機率　高山還有兩景緻可賞

氣象局曝降雪機率　高山還有兩景緻可賞

明起北部高溫暴降近10度　鋒面殺到降雨熱區曝

明起北部高溫暴降近10度　鋒面殺到降雨熱區曝

明天氣溫狂掉10°C！這周最冷2天時間曝

明天氣溫狂掉10°C！這周最冷2天時間曝

關鍵字：

中央氣象局低溫東北季風降雨

讀者迴響

熱門新聞

白家綺緊急動手術3小時！

唐綺陽警告年底兩個月：星象不是吃素的

幫女兒洗書包「翻出保險套」！單親爸崩潰

網紅高加索「蒜頭」突然倒下逝世

打BNT後　醫生點名1行為：在玩命

AV女優解鎖「第一次」　鄧佳華好興奮

快訊／仰德大道嚴重車禍！4車連環撞5傷

詹惟中錄影突吼「要幹架是不是」

身分證末2碼中這27組號碼2.7折住飯店

蘋果有線耳機竟有這些「神功能」！網友：貴十幾倍買藍牙，我幹嘛？

銀行高階女經理「打AZ疫苗5天」變植物人　家屬怒控：被當垃圾踢

即／鄧佳華要去拍AV了！男優藝名曝光

馬斯克「不是你想的那樣」　老員工曝私下面目

高雄25歲女遭攔查哭了！警聞「味道超重」喝斥：不乖

前台大醫：BNT不急著4週就打！曝「2劑最佳間隔時間」

更多

最夯影音

更多
25歲正妹騎車不開燈還滑手機！　警攔查「妳在哭喔」結果竟是酒駕

25歲正妹騎車不開燈還滑手機！　警攔查「妳在哭喔」結果竟是酒駕
美女老婆挑戰「長髮控老公」極限 他一見超短髮愣：小姐妳上錯車了

美女老婆挑戰「長髮控老公」極限 他一見超短髮愣：小姐妳上錯車了

重機壓車過彎「無視警鳴笛」遭罰！　噴3.8萬+扣照不服上訴...法官撤銷

重機壓車過彎「無視警鳴笛」遭罰！　噴3.8萬+扣照不服上訴...法官撤銷

員警就在面前...轎車開向待轉格 大剌剌等紅燈！網：忘記在開車？

員警就在面前...轎車開向待轉格 大剌剌等紅燈！網：忘記在開車？

孕婦羊水破弄髒Uber椅墊賠1萬多　估價單見「板金修理費」家屬氣炸

孕婦羊水破弄髒Uber椅墊賠1萬多　估價單見「板金修理費」家屬氣炸

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面