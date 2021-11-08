士林居酒屋驚傳監委兒持刀砍人？她控權勢恐重案輕判　警說話了

記者黃宥寧／台北報導

1名女網友於臉書爆料公社發文指，陳姓友人在士林區某日式餐廳遭同為股東的鴻男持刀砍傷，甚至想致人於死，更進一步指控鴻男的父親為某政黨重要人物，警方疑未按照辦案程序走，以殺人未遂或重傷害送辦。對此，警方表示，雙方為飲酒後起爭執，陳持料理刀自殘，鴻男誤以為要被傷害，2人當場發生扭打，全案已依傷害罪移送士林地檢署偵辦。

▲北市士林區某日式餐廳，陳姓股東與鴻姓股東因酒後起爭執，陳持店內料理刀揮舞。（圖／記者黃宥寧翻攝）

女網友PO文指出：「我這邊有一個士林日式餐廳遭股東傷人的重傷害案件，鴻姓被告那邊的父親是某政黨的重要人物」她表示，警方從案發到現在完全沒有照正常辦案程序走，以她的陳姓友人傷勢加上鴻男持刀，根本就是想致人於死地，最少要以重傷害或是以殺人未遂送辦才合理，但警方卻以一般傷害受理，連報案三聯單都沒拿到，更將扣案的兇刀還給犯嫌；更進一步爆料，陳男現在很害怕自己的案件被吃案，因鴻姓父親勢力可能會「重案輕判」，最後更懇請大家讓台灣的司法，不要因個人家族勢力而導致蒙羞。

▼鴻與陳2人從店內一度打到店外 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

警方表示，上月29日5時許，陳姓被害人與鴻姓嫌疑人（30歲）均為文林路同為某日式餐廳股東，陳男在店擔任內場職位，幾杯黃湯下肚後，陳突然對鴻表示「薪水怎麼那麼少」並衝進廚房拿出料理刀，鴻見狀問「你要戳我嗎？」陳則回「我戳自己！」鴻看陳失控，並勸他「這是自己店，很多客人在看不要鬧。」陳因情緒過於激動，開始持刀劃傷左手臂，鴻擔心陳失控也拿一旁板凳自衛，雙方發生扭打。

警方獲報到場後，雙方已經分兩邊坐下休戰，並將雙方帶回做筆錄。至於，臉書爆料指控未送重傷、殺人未遂及刀械未查扣，警方表示，因刀械為陳男自殘所用，鴻男並無持刀攻擊，故未查扣，至於三聯單部分也已補發，調查後確定有疏失，將依規定懲處製作筆錄員警。

據悉，陳與鴻為友人，鴻姓嫌疑人為現任監察委員鴻義章兒子，鴻男出資佔大股開日式料理店，陳男也為股東也在店內擔任內場工作，陳疑因薪水有問題，質問鴻，雙方開始毆打更一度從店內打到店外，事後陳也對鴻提告，鴻則未提出告訴。

士林分局強調，受理本案後全案立即偵辦，並函送地檢署，但爆料人並非當事人，爆料內容與事實不符，造成民眾誤解，本分局特此重申警方偵辦案件公正客觀並依法律程序辦理的立場。