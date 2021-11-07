高雄25歲女飄濃味…遭攔查哭了！警聞「味道超重」喝斥：不乖

記者陳宏瑞、鄒鎮宇／高雄報導

高雄一名25歲黃姓女子6日凌晨酒駕騎車，由於未開車燈又邊滑手機，被巡邏員警攔下，沒想到黃女因此直接嚇哭。員警溫暖地關心、安慰，發現黃女想繼續騎車到旁邊時，大聲說「妳這不乖，真的是」，黃女則害羞地說「好啦」。事後，黃女被查出有2條通緝案，酒測值高達0.93毫克。

警方表示，黃女6日凌晨行經建國一路、武廟路口時，沒開車燈、沒戴口罩又滑手機，因此被巡邏員警攔下。黃女被攔後哭了出來，直接說「對不起」，員警起初還以為對方身體不舒服，詢問要不要到醫院，但被女子拒絕。

▲▼黃女酒駕還想繼續騎車，被員警大罵「不乖」。（圖／記者陳宏瑞翻攝）



沒想到，黃女報身份證時故意報錯，也未佩戴證件，詢問途中被員警聞到酒氣，直呼「味道超重的！」，黃女這才坦承「喝一點點而已」、「不知道喝什麼啦」、「厚的」，還想將機車騎到一旁受測，被員警溫柔又大聲地喝斥「我幫妳騎啦，都酒駕了」、「妳這不乖，真的是齁，我對妳好聲好氣的」，黃女也害羞地說「好啦…」。

最後，黃女酒測值高達0.93毫克，被依妨害自由通緝案、詐欺通緝案、公共危險案，分別移送到高雄地檢署偵辦以及台中地檢署偵辦。

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