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仰德大道4車追撞原因曝！物流駕駛驚：沒煞車...最小傷者僅12歲

記者黃宥寧／台北報導

士林區仰德大道今早6時50許，張姓男子駕駛大型物流貨車往下山方向行駛，疑煞車失靈，失控追撞前方張姓駕駛自小客車，整輛車180度偏轉再撞往上山方向的小貨車（張姓駕駛）、進口休旅車（杜姓女駕駛）。傷勢較嚴重為小貨車駕駛，休旅車上的12歲孩童也有擦挫傷。整起車禍事故，釀成4車受損5人輕傷，警方將進一步釐清肇事原因。

交通分隊指出，肇事物流大貨車陳姓司機（33歲），上午6時50分沿仰德大道2段北向南下山方向行駛，疑似駕駛失控追撞前頭張姓小貨車駕駛（62歲）副駕駛搭載蔡姓女乘客（69歲），物流車打滑失控翻轉撞上往上山方向行駛的吳姓男子（62歲）的國產自小客車、杜姓女子（47歲）駕駛進口休旅車，休旅車上搭載1名12歲女童，所幸4人分別送往醫院救治，並無生命危險，張姓小貨車一度意識模糊，經送醫搶救已恢復意識。

▼仰德大道、莊頂路口4車車禍，5人受傷。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼仰德大道、莊頂路口4車車禍，5人受傷。（圖／記者游宗樺攝）

陳姓物流司機向警稱「因剎車失靈」才失控打滑釀這起車禍，而仰德大道平日7點至9點、17點至19點為管制6.5噸以上車輛大貨車時段，而肇事的物流車雖沒有違規行駛時間，但是否有趕著下山或剎車失靈，有待警方進一步釐清，全案不排除朝過失傷害偵辦。

對此，士林分局接獲報案後，立即啓動交通快打，在7時立即派員在仰德大道復興橋頭前彈性管制上仰德大道車流，讓救護車上山救護，並在8時7分排除路況讓道路恢復雙向通行，對此也呼籲雨天行車時應隨時注意車前狀況，並依照道路速限行駛，以維自身及其他用路人安全，貨車行駛仰德大道時，請依管制時間行駛。

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