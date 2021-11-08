政府買AZ「月底過期」！　網揪1矛盾：合約敢不敢拿出來

記者邱晟軒／台北報導

政府自購59.4萬劑AZ疫苗，6日晚間運抵桃園國際機場，不過本批效期僅至11月30日，引發外界質疑不斷。對此，指揮中心發言人莊人祥昨說明，因AZ疫苗供貨不穩定，且國內仍有許多民眾未能接種，才同意放行這批進口；然而，就有網友認為政府的解釋互相矛盾，質疑「這件事代表政府採購疫苗合約很有問題！」

自購59.4萬劑AZ疫苗6日晚間運抵桃園國際機場，根據中央流行疫情指揮中心新聞稿表明，本批疫苗效期至2021年11月30日，疫苗期效只剩下24天，消息傳開後，掀起社會各界熱議。台北市議員王鴻薇就質疑，「民間捐贈的BNT，有效期限幾乎都是穩定的4個月以上，但蔡政府自購的AZ，卻都是3個半月到4個月之間，這批甚至只剩下24天，而AZ的保存期限為6個月，「到底什麼樣的採購合約，會容許賣方讓即期品出貨？」

對於外界質疑自購AZ居然出現即期品，政府到底為何同意接收？指揮中心莊人祥昨7日解釋，由於AZ疫苗供貨不穩定，難以確定交貨時程，而國內因為還有很多民眾未能完整接種AZ疫苗，因此評估後同意進口，並將優先提供給符合第一劑已接種八周以上的民眾施打，「預計15日配送各衛生單位供第14輪施打。」

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▲為何同意接收即期AZ？指揮中心曝原因遭網質疑。（圖／翻攝自批踢踢，以下同）

針對指揮中心的解釋，有鄉民就在批踢踢八卦板發文表示，其實大家都知道AZ沒有什麼供貨不穩定問題，只有先進國家沒人要打的問題，BNT也沒有供貨不穩定的問題，輝瑞本身是世界大廠，交期都按規定來真正到現在還有供貨不穩定問題的就莫德納而已，「這件事代表政府採購疫苗的合約可能很有問題，甚至可能連合約都沒有！」

該網友指出，再來是莊人祥的話其實自己掌嘴，供貨不穩定跟即期品其實是互斥的，供貨不穩定是因為疫苗難求各國瘋搶，所以做出來決定好這批貨的買家，馬上就裝箱出貨，那剛出廠效期就一定還很長，即期品代表2種可能，一種是做好之後堆在倉庫沒人要，這是目前這批疫苗最可能的情形，一種是品質有問題重工過，折價拋售。

該網友在文末質疑，堆在倉庫沒人要的話代表我們也不是這批AZ的原買家，有買家做好就儘早出貨，降低公司倉儲成本是常識，所以即期品八成是去掃現貨的，那指揮中心又說是算在台灣預定的數額裡面，代表說指揮中心是不是真的有疫苗採購合約，其實很讓人存疑。

貼文曝光後，掀起網友熱議題，「政府應該解釋為啥這批貨是即期品，不然誰敢打？」、「想想就知道，有合約還能買到即期品，採購和業務該吊起來打」、「他（莊人祥）的腦袋沒有思考缺貨跟過剩才是供貨不穩」、「別期待會有答案了，合約都不給看了」、「供貨不穩定、即期品 ，被你抓到矛盾哈哈」、「抱歉喔錢要出去，但是合約不給看」、「你不怕被告嗎 說這麼明」、「供貨不穩還拿得到即期品，這很好笑啊，疫苗應該都採先進先出」。

更有網友認為，不懂CDC哪來的臉在台上說，「交期就是不確定」，不確定就去談到確定啊，他們是廠商我們是簽約的客戶，當初跟我們談好契約結果做不出來，我們就有權利去跟他談判到確定貨物貨源跟日期，結果CDC怎麼表現得好像藥廠發言人，處處幫藥廠著想，收了一個即期品也乖乖接受，真的很好奇到底合約是怎樣能簽到這種離譜的地步，還是其實根本沒有簽約？