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她去婆婆靈堂「脖子變好重」　收驚原因揭曉！雞皮疙瘩掉滿地

▲香,拜拜,道教,宮廟,廟宇,宗教 。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲許多人相信鬼神之說。（圖／翻攝免費圖庫Pixabay）

記者陳俊宏／綜合報導

一名女網友分享近日去婆婆的靈堂，拜完出來上車的瞬間，突然脖子好重，且越來越重，甚至抬頭都有點費勁，心想也沒落枕啊？奇怪；後來去收驚，聽到師父說的話，當場雞皮疙瘩掉一地，「有些東西寧可信其有。」

原PO近日在「靈異公社」臉書社團說，當下感覺就是脖子很重，頭和脖子都不痛，整個人很不舒服，甚至想吐，回到家還是一樣，「我就跟家人說，他們一致認為我被煞到。我想怎麼可能，我以前陪朋友去看她過世的兒子的遺體都沒這樣。」

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原PO表示，後來吃止痛藥，被家人肩頸按摩，甚至到浴室用溫水沖，過了20分鐘都沒效果；通常她偏頭痛發作，吃一顆止痛藥，大概10幾分鐘就會有效果，那天真是難受到爆。

原PO指出，家人看她沒好轉，就問有沒有廟裡求的護身符，「我說有，讓我拿出來戴在脖子上，這時我又心想，我都放在我隨身包包裡都沒用，戴上就有用了？於是抱著試試看的態度戴上了。」

▼原PO後來去收驚。（圖／翻攝免費圖庫Pixabay）

▼香爐,香,拜拜,宮廟。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

原PO寫道，結果讓她意想不到的事情發生了，戴上不到1分鐘，所有非常不舒服的感覺都消失，「真的不誇張，瞬間消失呢，讓我這個有點鐵齒的人非常興奮。」

原PO說，後來有聽家人還有朋友意見去給師父收驚，「我問師父是不是有跨坐在我肩上？結果師父說我是被掐著…雞皮疙瘩掉一地。」

對此，有網友好奇是婆婆掐的嗎？原PO回，「不是，我婆婆很疼我，不會做這種傷害我的事情，師父說是別的在掐我。」網友再問，師父沒說是什麼冤親債主之類的？原PO回，「沒有呢，我也沒有覺得害怕，所以沒問。」

有類似經驗的人則留言，「真的遇過就會信了。我活了30幾年，從小都沒收驚的經驗，無禁無忌。7年前突然體質就改變了，頭暈、畏寒、想吐，跑大醫院全身檢查，抽血、X光、斷層掃描都沒事，最後半信半疑去收驚，真的馬上好，讓我不得不信。」

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