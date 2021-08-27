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半夜喝水「廁所一雙眼狂盯」她嚇壞：男友很奇怪！網看完毛炸

▲▼ 夫妻吵架,吵架,離婚,滑手機。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲原PO被男友嚇了好幾次。（示意圖／PAKUTASO）

網搜小組／鄺郁庭報導

「我整個被嚇傻了，不知道該怎麼辦……」一位女網友在《Dcard》發文「我男友最近變得很奇怪」，文中提到最近男友很嚇人，像是總躲在某處直直盯著她，看到她被嚇到後又恢復正常。但不管原PO怎麼問，男友都不記得這些事，讓她擔心又害怕。貼文一出，敏感的時機讓網友直呼超毛，「X……是不是中邪啊？」

這位女網友直呼，最近男友很奇怪，像有一天她先睡，半夜口渴醒來沒看到男友，以為對方還在加班，就沒想太多起身要去倒水，然後躺回床上傳訊息問男友怎麼還沒回家，「結果浴室傳來賴通知的聲音，我先是嚇了一跳，看向浴室，沒想到門是虛掩的，一雙眼睛就在門縫隙後看著我」，這一幕嚇得原PO叫出來。

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接著浴室門開了，走出來的正是男友，但對方只是說著「好累啊！」然後就躺到床上睡著了。隔天原PO質問，男方卻不知道她在講什麼，「我們一整天都在雞同鴨講，真想吐血！」後來女網友回到家，洗完澡就想躺在沙發上小睡一下。

過一下醒來，她拿起手機看一下時間，想說男友怎麼還沒回家，沒想到視線一瞥，透過電視螢幕反射，突然看到沙發扶手旁邊有個頭，「我馬上回頭看，一瞬間就只看到半個頭在沙發扶手後面，一雙眼睛直直的看著我，我真的嚇死狂叫！」

而那顆頭的主人仍然是男友，「他站了起來說『好餓啊～』，然後就若無其事的走到廚房煮泡麵了，留下我在原地驚魂未定。」等原PO回過神來，她秒衝到廚房大罵，「結果男友一臉疑問，不知道我在罵什麼，他像是忘記這件事一樣，完全不知道我在罵什麼，一直說沒有跟我開過這種玩笑，我真的很生氣！」

▲情侶，吵架（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲男友強調不知道這些事。（示意圖／Pexels）

因為這些事的關係，原PO開始怕男友，隔天就比較晚回家，一開始對方都很正常，但就在半夜她因為想上廁所所以醒了，「一看身邊，男友又不在了！我真的很生氣又無力，難道男友又要開這種惡劣的玩笑了嗎？」讓她氣到拿著衣架找人，打算看到男友又裝神弄鬼的話，就要直接打下去，結果到處都找不到。

就在女網友要放棄找人、回到房間後，「剛走到床邊，床底下就有東西抓住了我的腳！我真的嚇歪、狂掙扎，然後遠離床邊，就看到床底下，男友一雙眼睛直直看著我……」過幾秒後，男友就從床底下爬出來，一臉疑惑地問她「怎麼不睡覺？」

原PO此時已經氣到不想再和男友共處，隔天下班直接回老家住，男方則是傳來訊息關心「怎麼不回家？」看到她說「你這幾天一直裝神弄鬼，我被嚇到了，我不想回去了」，男友不斷強調真的沒做過那種事，還生氣地說原PO在汙衊他。

讓女網友傻眼的還沒完，「更新，剛剛他傳了一個影片過來，背景黑黑的，一雙眼睛就看著螢幕，我嚇到了，馬上退出怒罵他！」結果男友看到她爆氣也很疑惑「我不懂，我又做什麼了？」「什麼影片？」「我真的不知道。」「我有看到（收回影片），但我不知道我收回什麼訊息？」

貼文一出，不少網友直呼超毛，「也太可怕了吧，是不是因為夜班可能遇到什麼不乾淨的」、「雖然我傾向相信科學，但妳的敘述很毛」、「可以請男友自己錄影嗎……如果隔天他自己看了還是沒印象，去廟裡或精神科看看吧」、「好可怕哦！光看敘述就覺得毛……要不要帶去廟走一下啊」、「救命 好恐怖」、「現在大白天但整個心裡發毛……」

也有人採半信半疑的態度，「男生只是想分手找不到好理由吧」、「這是逼分手的新招嗎」、「誰半夜會躲床底下啊？你又不一定會起來，他在床底等多久了」、「妳男友是吃飽沒事半夜才要惡作劇嗎？啊是不用上班逆」、「感覺是創，不然就是男友有病在假裝自己卡到，那個訊息收回……真的卡到的話不會按收回啦！」

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