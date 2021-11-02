客廳突飄臭味！休假老公回一句　她喊「快去拜拜」

▲原PO和老公搬開沙發尋找臭味來源。（示意圖／翻攝免費圖庫Pexels）

記者陳俊宏／綜合報導

一名女網友近日分和老公在客廳沙發上玩手機，3歲兒子則在地上玩他的玩具，突然一陣很濃很臭的味道撲鼻而來。她問了老公一句話，立刻要對方去家裡附近廟宇拜拜，拜完臭味就消失了。

原PO近日在「靈異公社」臉書社團說，當下覺得像是壁虎被夾死在窗戶幾天的味道，於是開始找尋臭味來源，很怕有什麼動物死在沙發下還是哪裡，結果搬開沙發、椅子、除濕機，都仔細找過、聞過一遍，確定那味道是在她的左手邊，但當開始找時，那味道似乎就淡了。

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原PO問3歲兒子有聞到嗎，獲得「很臭」的答案；她又問有過敏、嗅覺差的丈夫有沒有聞到，聽到「有，像屍臭味」的回應。她解釋，老公因工作關係，聞過那味道。

▼原PO老公帶兒子去拜拜。（示意圖／翻攝免費圖庫Pixabay）



「我聽到這句，內心直覺不對！」原PO立刻問老公，「今天回來有去廟裡拜拜嗎？」老公回，「沒有！哪有空！」她說，「那你馬上去拜拜」，接著老公帶著兒子去家裡附近的廟參拜。

原PO表示，他們去拜拜的同時，「我繼續找，但那味道我幾乎就聞不到了…大約10分鐘後，他們回來了。」她問，「再聞聞，還有沒有臭味？」老公回，「沒有」。她再問，「你今天有去海邊工作？」老公回，「有！今天一個早上都在海邊！」

原PO說，「這時我們心照不宣，就沒繼續再談下去了，隊友下午休假回家陪兒子，之前發生過類似的事件，很久沒這樣了。」對此，許多網友留言，「跟著回來了」、「有跟回來。」有人好奇，「隊友是消防員？」原PO回，老公是軍人。