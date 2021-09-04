阿北鬼月半夜3點外出收驚　迷走12hrs！妻急問：在哪裡撿到的

▲▼台中一名失智老翁半夜3點外出，在街頭迷走12個小時後被尋獲。（圖／警方提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中1名89歲的吳姓老翁日前凌晨3點半向妻子表示要出門收驚，結果12個小時後出現在3公里外的火車站附近，警方獲報前往，吳男一見員警就說「拍謝、怎麼又叫你們來？」員警透過人臉辨識系統查出住處送回家時，吳妻開心的說「你們在哪裡撿到他的？」還感謝說「還好被你們找到，不然就換我要收驚了」。

台中市警察局第三分局立德派出所員警張譯升、劉佳竺，日前下午3點獲報火車站附近一家小吃店內坐著一名迷失老人，店員表示，這名老翁獨自走進店內坐下，原以為是在等家人過來，沒想到一坐就是半小時，店員遞上開水關心詢問，卻怎麼問都得不到回應。

吳男一看到員警便說「拍謝、拍謝，怎麼又叫你們來？」吳自稱住在花蓮，還說兒子正在讀高中，員警一聽馬上察覺不對勁，於是透過人臉辨識系統，查出身分和住處，而且吳男之前也有被巡邏員警在街頭尋獲的紀錄。

當員警載著吳男返抵家門時，吳妻開心地跑出來，不斷詢問「你們什麼時候撿到他的」、「你們在哪裡撿到他的」，原來吳男年輕的時候就老愛往外跑，即便有失智情形仍不改其個性，常常趁家人做家事時偷溜出門，吳妻為防止類似事件發生，都在衣服內放100元和寫有名字、電話、地址的紙條。

吳妻說，當天凌晨3點半，他又自行穿好衣服說要出門「收魂」，還來不及阻止，他轉身就不見人影，除了失智之外，還有慢性疾病需按時服藥，吳妻雖然擔心丈夫發生意外，卻誤以為24小時後才能向警方通報失蹤協尋，一個人只好在家中乾著急，幸好見丈夫平安返家，才放下心中的大石頭，露出笑容說「還好有警方協助，不然要收驚的就是自己了。」

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