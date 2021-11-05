朱雪璋再被起訴　道館沙發藏17公分「雙面開鋒」槍頭遭查扣

▲朱雪璋已因重傷害案入獄服刑，如今在被查出未經許可持有管制刀械遭起訴。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

台北市光信里前里長朱雪璋，因設局埋伏砍斷柔術高手「深海閻王」腳筋，被依重傷害罪判刑6年定讞，去年逃亡大陸連累妻子吃上藏匿人犯官司，如今已被前返回台入獄的朱雪璋，因為在前案爆發後，遭檢警搜索發現藏在沙發裡的1支長17公分，而且雙面開鋒的槍頭，5日再被台北地檢署依違反《槍砲彈藥刀械管制條例》起訴，最重可再判1年徒刑。

朱雪璋自稱朱元璋第19代孫，2016年2月間，與綽號「深海閻王」的王毓霖相約比武，朱卻在道館埋伏20多人，關燈偷襲砍斷王的腳筋，事件爆發後，檢警在同年3月23日上午前往朱的道館兼住處搜索，一共找到了13把各式刀械並扣案

雖然朱雪璋多次出面喊冤，否認設局，他斷人腳筋的重傷害案件，仍在2020年5月被最高法院判刑6年定讞，沒想到隔天朱就企圖搭機離台，但因已被註記「限制出境出海」遭攔下，之後人間蒸發遭到通緝，檢警循線掌握朱早就偷渡到對岸，2020年9月透過「兩岸共打」模式，將朱遣返回台，隨即發監執行。

北檢檢察官在案件定讞後，檢視案卷發現當初搜索查獲的各式刀械，經送主管機關鑑定後，其中長17公分、雙面開鋒的槍頭明顯屬於管制物品，檢察官日前接獲鑑定結果後，依法起訴朱雪璋，根據《槍砲彈藥刀械管制條例》第14條規定，未經許可，持有刀械者，可處1年以下有期徒刑、拘役或新台幣50萬元以下罰金。