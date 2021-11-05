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社會 社會焦點 保障人權

高雄逆子217刀殺母！事後竟先查廢死聯盟　三審「逃過死刑」定讞

記者趙蔡州／綜合報導

高雄市一名李姓男子2019年拿刀猛刺217刀殺害母親，事後沒有報警自首，反而上網查詢廢死聯盟、人權公約、身心障礙等網站，再打電話給媒體爆料，自稱患有「思覺失調症」。最高法院5日駁回上訴，維持二審高雄高分院判決，依殺害直系親屬罪，判處李男無期徒刑定讞。

據悉，李男平常會毆打父母及妹妹，有非常多次的家暴紀錄，他2019年10月17日不滿母親不給理髮費用，先使用棍棒及木椅攻擊母親，最後更拿起剪刀猛刺，造成母親的頸部、肩部、胸部、腹部、臀部及四肢多達217處穿刺傷，當場大量出血死亡。

李男殺死母親後，第一時間不是報警自首，而是先上網查詢廢死聯盟、人權公約、人權委員會及身心障礙等網站，接著打電話給媒體爆料，並稱自己有「思覺失調症」，經媒體報案後，警方趕抵現場，才發現李母已經明顯死亡，整起事件才因此曝光。

▲▼殺母嫌犯被帶往警察局偵訊。（圖／記者賴君欣攝）

▲李男因為不滿母親不給錢，竟然持剪刀猛刺217刀殺人。（圖／資料照）

李男出庭時辯稱患有思覺失調，但長庚醫院、凱旋醫院的精神鑑定顯示，他犯案時能清楚陳述犯案時的細節，明顯沒有認知障礙。高雄地院一審根據鑑定結果，不採信思覺失調症說法，但考量李男犯後主動通知媒體，打開門跟警方說刺傷母親，符合自首要件依法減刑，依殺害直系血親尊親屬罪判無期徒刑。

全案上訴二審，高雄高分院法官認為，李男手段兇殘，儘管符合自首要件，仍應從重量刑，不過考量到本案為偶發，非計畫性犯罪，加上李長期受精神疾病所苦，導致人倫悲劇，審酌後判他無期徒刑。全案再上訴三審，最高法院5日駁回上訴，全案定讞。

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