賣房豪賭2個月輸光618萬　法律男控公關一句話毀人生

記者黃翊婷／綜合報導

畢業於法律相關科系的35歲男子勞倫斯控訴，因為公關的一句話，讓他在短短2個月內於澳洲墨爾本的賭場輸掉30萬澳元（約新台幣618萬元），不僅把房子賣了，連婚姻也毀了，原本的大好前程一夕破滅。

▲勞倫斯控訴遭賭場公關誘騙，導致大好前程毀滅。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關）

根據《澳聯社》（Australian Associated Press）報導，來自中國的勞倫斯（Lawrence Du）聲稱畢業於法律相關科系，後來前往澳洲發展，在某次因緣際會下進入墨爾本的賭場遊玩，原本一次只下注50澳元（約新台幣1030元），但過沒多久，一名公關突然走過來拍拍他的肩膀，邀請他到另一個專門為豪客準備的房間，「我得到很多好處、受到很多誘惑，例如免費入住酒店。」

勞倫斯坦言中了賭場公關的陷阱，為了挽回輸掉的錢，他越賭越大，甚至一次下注1萬澳元（約新台幣20萬元），進而導致婚姻關係破裂，最後連房子都賣了，每天窩在賭場至少8小時，從2019年11月開始，短短2個月的時間讓他輸掉30萬澳元。

「那次相遇改變了我的生活。」勞倫斯說，賭場公關引誘他進入貴賓室賭博，整個過程充滿誘導、欺騙，彷彿連生命都可以拿來賭，等到他意識到情況失控，一切早已無可挽回，「所以我當然很生氣」，後續不排除會對賭場提告。

事實上，類似勞倫斯的案例在當地並不少見。對此，維多利亞州政府表示會對境內的賭場進行嚴格監督，並且在10月26日通過相關法案，預計明年還會有更多新規範上路。