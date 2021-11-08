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未來婆婆送「白飯」！媽媽一看怒罵：當我們喪家　網曝黑暗真相

▲沒吃完的白飯，該放冷凍還是冷藏保存？（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲男友媽送白飯讓母親爆氣罵「不知道送白飯＝送喪家嗎」。（圖／翻攝自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／趙蔡州報導

有人可能不忌諱傳統習俗，但有些人卻非常在乎，甚至會為此跟人翻臉。一名女網友表示，男友的媽媽經常會送水果、蔬菜給她帶回家，某次甚至連白飯也一起給了，說是可以加熱來吃，不料她的媽媽看見後，就生氣說「不知道送白飯＝送喪家嗎」，讓她滿頭問號，也好奇「真的有這個習俗嗎？」

原PO在Dcard表示，她與男友的媽媽相處融洽，由於自己喜歡烘培，經常會烤餅乾、蛋糕送去男友家，而男友媽媽因為在山上工作，有時候也會送她一些蔬果，像是竹筍、筊白筍及木瓜等，「一次就是超級一大包，每3、5天就有一包，每次去，男友媽媽都會分享，都拿最新鮮的讓我帶回家」。

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直到最近一次，男友媽媽一樣給了她許多竹筍及筊白筍，不過這次還加了一大袋包白飯，說可以回家做個炒飯，就不用另外再煮，不料她的母親知情後相當不滿，表示「不知道送白飯＝送喪家，代表傷心到無法煮飯，是很不吉利的意思嗎」。

她聽了母親的話後滿頭問號，後來上網搜尋了很久，也沒有找到相關習俗的說法，因此就好奇，「真的有這個習俗嗎？」

▲▼竹筍,筍子,竹子,涼拌,小菜。（圖／翻攝自Pixabay）

▲原PO表示，男友媽媽經常送她一些蔬菜，讓她拿回家。（圖／翻攝自免費圖庫Pixabay）

貼文一出立刻引發網友熱議，有人說，「妳媽可以去寫小說了」、「都什麼年代了，而且根本沒聽過這習俗」、「我覺得不要浪費食物，都是好事情」、「參加過告別式，離開時喪家確實都發給每人一包回禮米，媽媽是不是聯想到了那邊去」。

也有人認為「整串看下來，只覺得男友媽很衰」、「我是覺得，其實是你媽不喜歡你男友，不然這種胡言亂語，我只在某親戚身上看過，討厭什麼都能嫌」、「心裡如果不滿意對方，一點小事都會變成大事」。

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