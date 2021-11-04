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《夜牙》夜訪超辣吸血鬼姐妹　阿呆男大生被讚「他會很好用」？

記者張靖榕／綜合報導

Netlix近日上線吸血鬼電影《夜牙》（Night Teeth），全片發生在夜間且充滿五光十色的聲光效果，上線不久就吸引大量觀看和討論，Podcast節目《宇宙人外信》最新一集就從觀看《夜牙》中，聊到有哪些是在生活中常聽到，但不一定知道怎麼用的句子。

《夜牙》電影設定事件地點在洛杉磯的博伊爾高地（Boyle Heights），吸血鬼和人類在數百年前發生持續許久的戰爭，直到雙方最終約法三章，談定和諧共處的停戰約定，但具有野心想重新一統江湖的吸血鬼頭目維特（Victor），決定要在一夜間剷除其他長期壓制他的吸血鬼王們，重回停戰禁地博伊爾高地掀起腥風血雨。

維特的爪牙、吸血鬼辣妹柔伊（Zoe）和布蕾兒（Blaire）是這次推翻前朝的兩名殺手，她們被指派要在一個晚上跑遍博伊爾高地的所有派對，殺光所有對手，並且伺機做掉指定的禮車司機傑（Jay），因為傑是博伊爾高地的吸血鬼獵人之一，只有他和他的同夥知道吸血鬼的弱點，以及如何用十字弓的古老武器殺死吸血鬼。然而傑因為女友被維特擄走，當天晚上相約其他吸血鬼獵人一同出任務查清狀況並剿滅造反的吸血鬼，因此無法開禮車載客，而在陰錯陽差下讓弟弟班尼（Benny）當他的代班司機。

▲▼夜牙。（圖／Netflix）

▲班尼和布蕾兒原本「人鬼殊途」，卻因陰錯陽差互相產生情愫。（圖／Netflix）

班尼原是一個身分與雙方毫無關係的路人，因此身分曝光後險些被柔伊殺害，卻因為布蕾兒對他產生情愫，說服柔伊「他可能會很有用」，除了可以在中途幫助她們完成任務，還能作誘餌引誘傑上門。《宇宙人外信》本集聊到劇中柔伊說到的「他可能會很有用」，英文即是「He could come in handy」，而「handy」本身的意思是「方便的、好用的」，在電影中的意思是指班尼會是個很好操控，對他們有利的人；在日常生活中用到「handy」，可以指人或工具，如「This tool could come in handy」，即是「這工具可能會很有用」。

此外，有時候也會聽到人說「someone is handyman」，意思是指某人是「手很巧的人」，或是「做雜物的人、勤務工」等。其他關於吸血鬼「血腥」、「狼吞虎嚥」以及移民父母常會對孩子講到「不要忘記你的出身」等單字和句字，以及劇聊內容，可以點擊連結收聽完整版《宇宙人外信》，或上各大Podcast網站搜尋《宇宙人外信》

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