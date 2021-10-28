《以吾之名》韓韶禧自曝「全裸上鏡」始末！ 復仇分成兩種

記者張靖榕／綜合報導

《夫妻的世界》最美小三韓韶禧在最新Netflix韓國影集《以吾之名》中擔綱女主角，一部揉合黑幫、父女、警匪鬥智、臥底和背叛的影集，一上線就引起討論，Podcast節目《宇宙人外信》本周要來聊劇中的血腥場面和復仇劇情的反轉再反轉，以及一場床戲為何又掀起韓國粉絲的砲轟，並以劇聊的形式來介紹相關英文單字。

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《以吾之名》作為紅遍全球的獨角獸影集《魷魚遊戲》的接檔戲，一上線就引起關注，韓韶禧飾演一名身世多舛、在學校備受誤解排擠的女高中生尹智友，因爲父親尹東訊（尹敬浩飾）之死，而輟學踏上復仇之路，之後進入父親生前所待的黑幫組織，接受老大崔武鎮（朴喜洵飾）的安排，進入韓國警察緝毒組內當臥底，之後揭開一連串父親、緝毒組以及黑幫的生死糾葛。

▼《以吾之名》接檔《魷魚遊戲》，成為Netflix台灣熱門排行第一名。（圖／Netflix提供）

戲中劇情讓許多人聯想到香港經典警匪電影《無間道》，或是韓國電影《老男孩》等類似作品，而韓韶禧的演技也受到許多讚美。透過時事影劇介紹英文相關單字的Podcast節目《宇宙人外信》本集聊到，韓韶禧為了撐起劇中女主角的鋼鐵復仇形象，特地狂吃巧克力派增胖10公斤，並接受重訓、拳擊的訓練，不過她在影集上映後接受訪問時卻爆料，影集都已經拍到一半，才被告知說即將和劇中飾演緝毒組前輩全弼道的男星安普賢有一場激情床戲，而且還要全裸上陣，讓她嚇一跳。

韓韶禧表示雖然如此，但在和導演溝通後仍調適好自己的心情，才呈現出劇中大家看到的樣子。導演事後也表示其實編劇當初也一直在猶豫是否加入這場床戲，因為有預想到觀眾和粉絲的反應，但考量到劇中角色的心境轉變，還是決定將這場戲留下。

▲《以吾之名》左起朴熹洵，韓韶禧，安普賢。（圖／Netflix提供）

節目裡提到影集中最關鍵的主題「復仇」，其實在英文中可以分為兩種，即是「avenge」和「revenge」，而使用的差別在於前者的動機多是用在「為了他人和正義」，如漫威電影《復仇者聯盟》（The Avengers）就是使用「avenge」這個單字，復仇者們為了正義和全人類的福祉挺身對抗反派；相反的，「為了私慾和私人恩怨」復仇則要用「revenge」，像貫穿全劇的尹智友的復仇之路，就要用「revenge」。

▲黑幫老大崔武鎮（朴喜洵飾）和尹智友（韓韶禧飾）。（圖／Netflix提供）



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