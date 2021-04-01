陸偏方治皮膚病　吃曼陀羅進IUC...「最噁吃蝌蚪」

▲曼陀羅種子。（圖／翻攝 荔枝網）

記者任以芳／綜合報導

誤信偏方治病，小心命都沒了。大陸湖南一名男大生為了治青春痘，在網路上買半斤曼陀羅種子口服，馬上出現身體不適，緊急送醫差點命都沒了。原來，曼陀羅種子毒性高，吃三粒就有死亡風險。

《澎湃新聞》報導引述消息指出，這名男大生因為滿臉痘花誤信偏方，網購曼陀羅種子，隨手抓一把服用，立刻出現頭暈、乏力、批敷發紅等症狀。緊急送進醫院，「很快轉入重症監護室，心率大於每分鐘140次，雙側瞳孔散大。」還好及時搶救，撿回一條命。

據了解，曼陀羅又稱洋金花，種類很多，大陸各地都有生長。誤食曼陀羅種子、漿果、幼苗或根等任一部位，都會中毒。兒童食曼陀羅種子3-8粒，成人食用3-30粒，即可中毒甚至死亡。 一般食後半小時至兩小時，會出現幻聽幻視、哭笑無常、陣發性抽搐等中毒癥狀。嚴重者會心率加快、煩躁不安，因呼吸衰竭而死亡。

大陸誤信偏方案例不少，尤其是「生吞蝌蚪治皮膚病。」誤傳可以能長高、不生痱子、排濕氣、解熱毒等謠言。實際上，寄生蟲感染率極高。像是之前河南出現兩起生吞蝌蚪事件，事後出現發燒、腹痛感染情況。

▼ 2011年，英國科學攝影家大衛•斯皮爾斯（David Spears）用高倍電子顯微鏡，拍攝到蝌蚪的正面。（圖／翻攝 Hotspot Media）