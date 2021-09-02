3歲童身上爬滿「黑色漩渦紋」！　眼尖醫點出不是胎記：會終身存在

▲家人一直以為是胎記。（圖／兒科醫師陳鉉煒授權提供）



記者黃可昀／綜合報導

男童黑色的「漩渦狀」斑紋爬滿身，家人始終以為是胎記，怎料竟然是罕見疾病！兒科醫師陳鉉煒日前遇到一名3歲多小弟弟來打預防針，意外瞄到頸部有奇怪黑斑，弟弟上衣一脫掉才知道這黑斑爬滿全身，全家人都以為這是天生的胎記，結果其實是「良性且無症狀」的罕見疾病。

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▲此疾病只表現於皮膚，對健康無害。（圖／兒科醫師陳鉉煒授權提供）



陳鉉煒指出，男童家人曾經問過醫師，對方也不太確定這是否為胎記，但長時間下來孩子身體也沒異狀，家人便對這些大面積的黑斑釋懷了，認為是孩子天生的胎記。不過陳鉉煒發現，這些黑斑其實不是胎記，而是極少見的皮膚疾病「線性漩渦痣樣色素沉著症」，很有可能終身存在，所幸是「良性且無症狀」，對男童的健康沒有影響。

陳鉉煒解釋，「線性漩渦痣樣色素沉著症」通常出生沒幾天就會看到黑色漩渦狀斑紋，分布在軀幹與四肢，隨著「布拉斯科線」顯現出來，指的是胎兒發育過程中，表皮細胞遷移和增生的路徑，「這些條紋有時會隨著年齡的增長而消失，大部份是終身存在」，絕大多數情況下只會表現在皮膚上，也不會遺傳給下一代。

▲黑斑高機率終身存在。（圖／兒科醫師陳鉉煒授權提供）



網友留言，「哇！真的會以為是沒洗乾淨耶！長知識了」、「希望這孩子以後都能遇到善良的同儕，能快樂的長大，不要因為皮膚的不同 而自卑或被欺負」、「我家小孩是腳趾頭上的痣會長大

」、「我兒子一半屁股到大腿有這種，我以為長大就會消失結果13歲了，依然存在」、「終於在33年後知道我身上迷一樣的圖騰是什麼，長知識。」