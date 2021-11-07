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肯德基下殺1折！摩斯、麥當勞買1送1　速食店雙11優惠一次看

▲▼必勝客與肯德基共同推出「PK隨饗券」，炸雞、比薩35折起，還有「寄杯」概念的分批取餐。（圖／業者提供）

▲速食業首創！肯德基、必勝客雙品牌聯名加入雙11大戰。（示意圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

雙11購物節不僅電商開戰，速食業者也加入搶攻商機行列！包括摩斯漢堡祭出大薯限時買1送1，肯德基也與必勝客聯合推出超狂1折優惠，有11元、111元特價組合，還能寄餐；而麥當勞也與外送平台合作，祭出雞塊買1送1等。《ETtoday新聞雲》為你一次整理，省錢吃美食趁現在。

▲▼速食業首創！肯德基、必勝客雙品牌聯名加入雙11大戰（圖／業者提供）

▲肯德基X必勝客聯手推出「PK隨饗券雙11獨家優惠方案」。（圖／業者提供）

●肯德基X必勝客下殺不到1折

肯德基與必勝客首開速食業先例，雙品牌聯手推出「PK隨饗券雙11獨家優惠方案」，以11元、111元、1111元買到超划算組合，換算最低不到1折！11/9-11/11限時3天，於每日三個限定時段（10:00、15:00、20:00）準時線上開搶，其中$11、$111方案每時段限量200組；$1111優惠方案每時段限量100組。

肯德基雙11限定套餐方案中，「11元」就可買到20塊上校雞塊分享盒1份，原價179元，換算下殺不到1折！而「111元」可買到開心雞省雙享餐1套，「1111元」能買到「堡你黑皮1111狂歡餐4套」，每套含咔啦雞腿堡*2+享樂星球拼盤1份+中杯可樂*2，現省高達677元，一次購買還能分次取餐享用。

而必勝客雙11限定套餐方案，品項多元且口味經典，「11元方案」有紙包筆管麵口味任選1份，原價169元，下殺不到1折！「111元」有限定口味小比薩1個；「1111元」則有巴斯克生日同樂套餐1套，內含外帶大比薩*2(其一限定$585以上口味)或 外送大比薩*1(限定$585以上)+小比薩*1+8吋巴斯克熔岩起司蛋糕*1+BBQ烤雞8塊+德國芝心腸1份，其中限定口味小比薩折數換算下來打到31折，優惠超狂。

PK隨饗券雙11獨家優惠更推出加碼抽PK點數「5倍送」，活動期間每日抽出5張訂單($20以上)，中獎訂單所獲得的PK點數立刻放大5倍加贈。

▲▼必勝客與肯德基共同推出「PK隨饗券」，炸雞、比薩35折起，還有「寄杯」概念的分批取餐。（圖／業者提供）

▲必勝客與肯德基共同推出「PK隨饗券」，主打超狂組合優惠限時搶，還有「寄杯」概念的分批取餐。（圖／業者提供）

●摩斯漢堡大薯買1送1

迎接雙11不孤單！摩斯漢堡於11/10至11/11限時2天，推出大包薯條買1送1；而厚切培根牛肉堡+大冰紅茶原價140元，優惠價111元。

另外即日起至明年1月16日，加碼推出振心感謝季第2波優惠「買200送200」，凡使用振興券或數位支付單筆消費滿200元，贈送優惠超過200元的MOS振心券1張，還有多種組合優惠。

▲摩斯漢堡推出雙11優惠。（圖／業者提供）

▲摩斯加碼推出振心感謝季第2波優惠。（圖／業者提供）

●麥當勞雞塊、那提買1送1

麥當勞與外送平台foodpanda合作，即日起至11/9，凡輸入優惠碼「MCDOCT」即享「麥當勞4塊雞塊買1送1」，限指定店家使用，每單限點1次，每人限用3次，每日數量有限、兌完為止。而11/23則有「特選那堤買1送1」，輸入「MCDOCT」即享優惠，同樣限指定店家使用，數量有限、兌完為止。

●漢堡王振興券買1送1

漢堡王即日起至11/18祭出「振興優惠券」，一共有24種全新優惠，不僅有個人、雙人超省餐，其中雙人餐最低每人只要85元就能爽吃1顆漢堡、薯條、可樂，還推超值單點、分享餐等折扣，還有超划算「買1送1」，包括中薯、洋蔥牛肉堡、可樂、辣薯球等通通買1送1。提醒機場、兒童樂園、台積P1店、美光店、南科台積、嘉義等商場店不適用。

▲▼漢堡王10月限定優惠券。（圖／翻攝BurgerKing 漢堡王火烤美味分享團臉書粉專）

▲▼漢堡王振興優惠券。（圖／翻攝BurgerKing 漢堡王火烤美味分享團臉書粉專）

▲▼漢堡王10月限定優惠券。（圖／翻攝BurgerKing 漢堡王火烤美味分享團臉書粉專）

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