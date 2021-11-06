27組國家級邊緣人限定！咖啡買1送1、地瓜球免費吃　優惠一次看

▲餐飲業針對「27組國家級邊緣人」推出優惠。（左圖／舒油頭；右圖／繼光香香雞）

記者林育綾／綜合報導

各部會加碼券本週抽籤完畢，你是一張券都沒中的「國家級邊緣人」嗎？近來有餐飲業者針對27組沒中獎的身分證末碼，推出限定優惠，包括手搖飲任2杯88折、怡客咖啡買1送1，還有繼光香香雞抽甜心地瓜球免費吃！

不少餐飲業者針對此波身分證末2碼沒中任一張加碼券的民眾，「27組國家級邊緣人」號碼包括：「05、10、16、20、24、25、26、27、33、38、41、42、43、58、62、63、66、68、74、77、80、83、84、86、90、94、99」，都有提供獨家限定優惠。

●怡客咖啡

▲怡客咖啡限時1週限定「27組邊緣人」美式買1送1。（圖／怡客咖啡提供）

怡客咖啡喊出「加碼券沒你的事，怡客請你喝美式」口號，11/8-11/14，限時1週限定「27組邊緣人」可享美式咖啡「買1送1」優惠。只要店內購買並出示身分證件，即享超值特價，讓國家級邊緣人不孤單，不過此優惠不得與其他優惠併用。

●舒油頭

▲舒油頭針對「27組國家級邊緣人」，推出全品項飲料「任二杯88折」優惠。（圖／舒油頭提供）

人氣手搖飲品牌「舒油頭」每次祭出話題優惠都不缺席！此次針對「27組國家級邊緣人」推出全品項飲料「任二杯88折」優惠，只要在11/12-11/21期間到店點購，主動出示本人身分證，符合邊緣人27組末2碼數字，可享有「全品項任二杯88折」。

●伊莉莎白紅茶書房

▲專屬國家級邊緣人！伊莉莎白紅茶書房推出3款人氣手搖飲任二杯88折優惠。（圖／伊莉莎白紅茶書房提供）



人氣手搖飲「伊莉莎白紅茶書房」同樣在 11/12-11/21期間，針對27組邊緣人推出受歡迎的「伊莉美人蜜紅、白雪凍美人茶、日不落拿鐵」任二杯88折優惠，一次滿足純茶控、咀嚼控、奶茶控的需求。只要到店點購，出示證件，符合邊緣人27組末2碼數字都能享有。

●水上米

另外在餐廳部分，新北市新莊人氣泰式料理「水上米」，其中涼拌鮮蝦酸辣拌泡麵、炸蝦曼谷蝦醬炒飯、泰式手炒河粉⋯等都大受歡迎，此次也邀請27組國家級邊緣人到店品嚐人氣餐點，只要在11/12-11/21期間，消費滿999元，就能以銅板價49元點購經典招牌「手作青木瓜絲」。

●繼光香香雞

▲▼繼光香香雞推出國家級邊緣人限定抽獎，有機會免費吃地瓜球。（圖／業者提供）

人氣速食品牌「繼光香香雞」則推出限定「27組國家級邊緣人」才有資格抽獎的活動！即日起至11/11，凡是符合27組邊緣人末2碼，到繼光香香雞官方粉絲團按讚、留言「我邊緣人我驕傲」並tag兩名朋友，就有機會免費吃芋泥、地瓜泥餡的雙色「甜心地瓜球」。

完成3步驟即可抽獎：1.粉絲團及該篇貼文按讚。2.於該篇貼文下留言「我邊緣人我驕傲」。3.Tag兩個朋友。開獎時間為11/12，贈券使用時間為11/12-12/12。