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摩斯漢堡雙11限時大薯買1送1！加碼第2波振興「買200送200」

▲▼摩斯漢堡推出雙11優惠、第2波振心感謝季。（圖／業者提供）

▲摩斯漢堡推出雙11優惠、第2波振心感謝季，業者也鼓勵顧客使用座位點餐。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

搶攻雙11，摩斯漢堡限時2天推出大包薯條買1送1、厚切培根牛肉堡+大冰紅茶優惠價111元；此外11月適逢週年慶推出四重優惠，更加碼第2波「振心感謝季」優惠，包括買200元送200元，還有冬日暖心季等活動。

▲▼摩斯漢堡推出雙11優惠、第2波振心感謝季。（圖／業者提供）

▲摩斯漢堡推出雙11優惠。（圖／業者提供）

迎接雙11不孤單！摩斯漢堡於11/10至11/11限時2天，推出大包薯條買1送1；而厚切培根牛肉堡+大冰紅茶原價140元，優惠價111元。

另外即日起至明年1月16日，加碼推出振心感謝季第2波優惠「買200送200」，凡使用振興券或數位支付單筆消費滿200元，贈送優惠超過200元的MOS振心券1張。MOS振心券包含元氣牛肉蛋堡+大冰紅茶，原價90元，優惠價75元；藜麥薑燒珍珠堡+大冰紅茶原價110元，優惠價89元等，可兌換至2022/1/31，另外還有200元至1000元餐點、禮品組合，讓消費者方便使用振興券。

▲▼摩斯漢堡推出雙11優惠、第2波振心感謝季。（圖／業者提供）

▲摩斯加碼推出振心感謝季第2波優惠。（圖／業者提供）

而迎接11月MOS Café週年慶，即日起至11/30推出四重優惠，活動一：購買任一MOS Café品項，登錄發票即可抽100杯澳式黑咖啡(10名)。活動二：上午10點半後點購大杯MOS Café系列任一杯，送澳式黑咖啡半價優惠券1張，原價65元，優惠價每杯33元，可加價20元升級澳式冰歐蕾或摩斯馥樂白。活動三：使用MOS Order APP訂餐，早餐套餐飲品加10元可升級摩斯咖啡(L)。活動四：買摩斯特選綜合咖啡豆1包送濾泡式咖啡(6入)，原價709元，享優惠價499元、濾泡式咖啡12入(6入/盒)原價420元，優惠價269元，喜愛咖啡的民眾千萬不能錯過。

另外即日起至12/31下午2點後，推出「冬日暖心季」活動，暖心熱飲搭配點心享優惠，抹茶紅豆米派+中杯摩斯咖啡原價90元，優惠價69元；大薯+紅鑽藜麥可可原價100元，優惠價79元；摩斯肉醬薯條+摩斯玄米煎茶原價115元，優惠價89元，讓消費者在寒冷的冬日，可以享用熱騰騰的點心與溫暖的熱飲。

●漢堡王振興優惠

漢堡王即日起至11月18日祭出「振興優惠券」，一共有24種全新優惠，不僅有個人、雙人超省餐，其中雙人餐最低每人只要85元就能爽吃1顆漢堡、薯條、可樂，還推超值單點、分享餐等折扣，還有超划算「買1送1」，包括中薯、洋蔥牛肉堡、可樂、辣薯球等通通買1送1。提醒機場、兒童樂園、台積P1店、美光店、南科台積、嘉義等商場店不適用。

▲▼漢堡王10月限定優惠券。（圖／翻攝BurgerKing 漢堡王火烤美味分享團臉書粉專）

▲▼漢堡王振興優惠券。（圖／翻攝BurgerKing 漢堡王火烤美味分享團臉書粉專）

▲▼漢堡王10月限定優惠券。（圖／翻攝BurgerKing 漢堡王火烤美味分享團臉書粉專）

●必勝客買1送1

必勝客即日起至11月29日祭出上班日限定「買1送1」優惠，每周的上班日（周一至周五）只要購買紙包筆管麵即可免費再吃夏威夷個人比薩1個，雙主餐一次滿足，筆管麵目前有6口味選擇，包括波隆那牛肉丸、奶油雞腿排、羅勒雞腿排、波隆那海鮮、奶油海鮮及羅勒海鮮。

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