解放軍「殲-16D」電戰機投入實戰訓練　不排除現身「擾台機隊」

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸官媒《央視》日前報導，解放軍「殲-16D」電子戰飛機已投入實戰化訓練，並可與「殲-20」無縫伴隨作戰。同時，也有大陸網媒指出，不排除在巡航台灣相關空域的殲-16戰機機隊中已經有殲-16D的身影。

根據報導，殲-16D新型電子戰飛機，為殲-16戰機系列中最新研製並裝備部隊的型號，作為電子戰飛機， 它可以與其他戰機無縫伴隨作戰，形成一個完整的航空電子戰體系， 提高解放軍空軍信息化條件下履行使命任務的能力。

▼殲-16D已投入實戰訓練。（圖／翻攝央視）



報導提到，殲-16D電子戰飛機是在殲-16平台上改進發展而來的，殲-16微大陸研發的一款雙座雙發重型戰機，是攻防兼備的作戰多面手，與解放軍空軍裝備的其他戰機相比，在火控系統、雷達、操作系統方面有很大的飛躍。

大陸軍事專家王明亮表示，殲-16D與殲-16最大的區別在於， 殲-16D能掛載的裝備類型特別多，兩個翼尖可以掛載武器裝備，機身下的多個吊艙裝載了各種電子偵察設備、通信干擾設備、雷達干擾設備等。

王明亮指出，殲-16D還保留了殲-16戰機系列的空戰能力，因此殲-16D同樣能掛載空空導彈，這就體現出戰鬥力。

王明亮提到，殲-16D與殲-20兩個飛機的共同點在於，都是針對敵人的雷達探測，殲-16D負責壓制，不讓敵人探測，而殲-20是躲開敵人的探測，讓敵人無法捕捉目標。

王明亮認為，殲-16D與殲-20聯手，一定是「一加一大於二」，甚至「大於三」的效益 ，在未來的戰場上，這樣的搭配一定會用得上。

大陸網媒《樞密院十號》甚至指出，巡航台海的解放軍軍機中出現殲-16D的概率非常高，不排除在巡航台灣相關空域的殲-16戰機機隊中已經有其身影。