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「中國版咆哮者」抵珠海　殲-16D首度公開展示

▲▼中國新型電子戰機殲-16D抵達珠海，將首次進行公開展示。（圖／翻攝自微博@DS北風）

▲中國新型電子戰機殲-16D抵達珠海，將首次進行公開展示。（圖／翻攝自微博@DS北風）

軍武中心／綜合報導

第13屆珠海航展即將開幕，多種裝備已陸續抵達展場準備就緒，中國官方宣布將首次展示新型電子戰機殲-16D。據了解，殲-16D是在殲-16的基礎上改裝的電子戰機，眾多外掛點可滿足各類電子戰吊艙掛載，美國《國家利益》曾刊文直指，該機將是未來中國空軍的「戰場壓制者」。

中國空軍24日正式公布，今年的航展除以往備受矚目的殲-20、運-20齊聚珠海外，殲-16D也將首次進行展示。官方指出，殲-16D具備「偵、攻、防」於一體的綜合作戰能力，投入實戰化訓練後進一步提高（中國）空軍電子進攻能力，支撐空軍作戰範圍拓展和空軍戰略轉型建設。

陸媒分析，殲-16D擁有充足的內部空間和數量眾多的外掛點，可以滿足大量電子戰裝備的內部改裝和各類電子戰吊艙的掛載，同時還可保證攜帶必要的空空、空地武器的能力，這點甚至比美國海軍的 EA-18G「咆哮者」還要強。

▼美國海軍艦載機EA-18G，又稱咆哮者電子作戰機（growler），可以攜帶多種電子攻擊任務載荷，可以干擾、壓制敵方防空雷達。（圖／翻攝自美國海軍官網）

美國海軍艦載機EA-18G，又稱咆哮者電子作戰機（growler），可以攜帶多種電子攻擊任務載荷，可以干擾、壓制敵方防空雷達。（圖／翻攝自美國海軍官網）

值得注意的是，該機裝備有全新的偵察告警系統接收機，可管理、控制機載電子干擾吊艙對多個雷達電磁信號源進行「跟蹤-瞄準式干擾」，這是現階段全球最先進的一種機載戰術偵察告警系統。此外，為了保證更有效地干擾壓制，殲-16D將會使用新一代大功率機載戰術干擾吊艙。

陸媒強調，殲-16D身上裝備的新型戰術通信干擾、壓制系統，具備對陸基、海基、空基通信系統進行欺騙、干擾、壓制的能力，這在中國空軍戰術電子戰機中屬於開創性。除了電子干擾能力外，該電子戰機還擁有強大的反輻射能力，將可掛載鷹擊-91反輻射導彈。

美國《國家利益》過去曾表示，鑒於美國EA-18G「咆哮者」從F-18「超級大黃蜂」艦載戰鬥機改進而來的成功經驗下，專門用於干擾對具有致命威脅的敵軍雷達，有效執行「對敵防空系統壓制」任務，促使大陸製造「中國版咆哮者」電子戰機殲-16D。而該機從實戰應用上來看，將是未來中國空軍的「戰場壓制者」，無論在台海、日本甚至對付美國艦艇都將發揮極大用處，在特殊情況下其價值將會超過殲-20。

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