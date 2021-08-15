　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

連3年力壓殲-16　殲-10C「金頭盔」比武近距格鬥完勝

▲▼奪下2021金頭盔飛行員來自南部戰區空軍勁旅「雲嶺紅鷹」，圖為該旅裝備的殲-10C戰機。（圖／翻攝自中國軍網英文版）

▲南部戰區空軍勁旅「雲嶺紅鷹」裝備殲-10C戰機。（圖／翻攝自中國軍網英文版）

特約記者陳孟孟／綜合報導

解放軍空軍一年一度「金頭盔」獎項爭奪近日展開，殲-10C再次力壓殲-16取得武林霸主地位。據了解，這是殲-10C自2019年以來連續3年榮獲這項最高榮譽，尤其在近距格鬥中的獵殺能力，頻頻讓殲-16、蘇-35等著名戰機吃盡苦頭，也因此該機已在中國空軍享有「空中格鬥王」的美譽。

據南部戰區空軍官方微信公眾號「南部空軍」指出，空軍「金頭盔-2021」檢驗性考核落下帷幕，南部戰區空軍飛行員高本超、楊帥組成的機組摘得桂冠，斬獲2頂「金頭盔」。2名飛行員所在機組經歷多輪對抗，都以大比分優勢勝出，而從報導畫面能清楚看出，他們所裝備的就是殲-10C戰機。

▼2名來自南部戰區空軍勁旅「雲嶺紅鷹」飛行員奪下2021「金頭盔」最高榮譽。（圖／翻攝自微信公眾號「南部空軍」）

▲▼2名來自南部戰區空軍勁旅「雲嶺紅鷹」飛行員奪下2021「金頭盔」最高榮譽。（圖／翻攝自微信公眾號「南部空軍」）

官方報導透露，在最後一場對決中，敵機迅速上升高度，利用其裝備優勢先發制人，發射導彈，此時高本超和楊帥兩人臨危不亂，成功規避導彈攻擊。第二次進入時，雙方戰鬥由中距打到近距，幾番纏鬥後，最終高本超成功將敵機壓制，隨即抓住有利時機，對敵實施攻擊，完成雙殺，取得這場關鍵戰鬥的勝利。

公開資料顯示，高本超所在部隊為南部戰區空軍勁旅「雲嶺紅鷹」，該旅因戰機機身上繪有由「一三一」漢字組成的大紅鷹標記，也被大陸軍迷暱稱為「大紅鷹旅」。這支駐守在西南邊陲的航空旅，曾在中國空軍首屆金頭盔比賽中，一舉奪得3頂而一戰成名。有趣的是，該旅前身是第一個整建制裝備和形成戰鬥力的殲-10團，2016則開始批量換裝殲-10C戰鬥機。

作為殲-10系列戰機的最新改進型號，殲-10C最大的改進就是換裝有源相控陣雷達，大幅提升對空中目標的有效探測距離，同時也加裝大量飛彈告警裝置，進一步提升生存性，而紅外探測跟蹤系統也讓該機可通過紅外手段探測對手。武器配置方面，殲-10C可攜帶包含霹靂-15遠距雷達制導飛彈、霹靂-10紅外格鬥飛彈在內的各種大陸最新型國產空空飛彈。

歷經過去多場的空中較量，殲-10C儘管機載雷達遜色於殲-16，但這架「準隱身戰機」在雷達反射信號特徵方面占據優勢，有效降低被殲-16機載相控陣雷達鎖定的距離。而飛行員成功規避導彈的致命攻擊，經過優化後鴨式布局的殲-10C，拉到近距格鬥面對殲-16、蘇-35這樣的常規布局飛機，明顯優異的機動性能成為致勝關鍵。

▼ 殲-16無法在中距取勝，戰線拉近至近距格鬥明顯不如殲-10C。（圖／CFP）

▲▼ 中國大陸空軍殲-16，圖攝於2019年，北京慶祝人民空軍成立70週年閱兵活動。（圖／CFP）

►掃地機器人6000元有找！再也不被家事困住

ET快訊
海地規模7.2強震227死　總理宣布：全國進入緊急狀態一個月

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

連3年力壓殲-16　殲-10C「金頭盔」比武近距格鬥完勝

亞超音速結合幾乎無法阻攔　052D艦加長版首射鷹擊-18

央視意外曝光「殲-10戰機」雨天不能作戰？　專家解釋真相

美軍「雷射戰車」完成射擊測試　2022年投入實戰

公車夾頭驚險畫面曝！婦圖方便 頭越過隔板刷卡...下秒淒厲慘叫　

野馬男闖紅燈狂飆撞機車僅輕傷　女騎士「空中翻滾3圈」被撞命危

出事了同學！他開心買2杯冰炫風 抬手托盤「秒翻車」網狂敲碗後續

男友小聲提醒她：嘴上全是番茄醬！　周揚青笑了「那是我的唇膏ＸＤ」

男子帳戶被當人頭氣炸！帶槍理論　 女反譏「你敢開嗎」下秒子彈穿右胸

Google搜男友名字驚覺頭冒綠光 見全家福照秒崩潰：寶寶超像他

萌娃躲牆角偷吃餅乾！被爸抓包 她嚇傻...下秒甜笑邀爹一起享用

正妹護理師致敬奧運「水上蜘蛛舞」　跳床上搞笑律動！網笑翻：像溺水

「原音兄弟」製作人張暐弘求婚成功！　文慧如甜喊：謝謝你成為我的初戀❤

楊洋開船「開不動」拉迪麗熱巴激吻：加個油！　低音砲「我想留宿，過分嗎？」她：我很喜歡...

連3年力壓殲-16　殲-10C「金頭盔」比武近距格鬥完勝

亞超音速結合幾乎無法阻攔　052D艦加長版首射鷹擊-18

央視意外曝光「殲-10戰機」雨天不能作戰？　專家解釋真相

美軍「雷射戰車」完成射擊測試　2022年投入實戰

「年輕人與長者搶打疫苗心結已浮上檯面」　他點出台灣2困境

NVIDIA發表會自爆「造假」！　CEO黃仁勳騙過了全世界

「排骨髮夾」逼真到誤啃！戴出門頭飄肉香　秋刀魚髮箍好有趣

可能有颱風生成！一路向西靠近時間曝　連6天防午後強對流

館長宣布：月餅全額退款！　還原「貴200元」問題始末

連3年力壓殲-16　殲-10C「金頭盔」比武近距格鬥完勝

海地規模7.2強震227死　總理宣布：全國進入緊急狀態一個月

規模7.2地震…海地證實「已227人死亡」　餘震連發沒人敢回家

韓國女士官遭性騷自殺身亡　海軍予認定殉職…安葬顯忠院

中華奧會運動員委員會13人名單出爐　郭婞淳等4名東奧選手入列

2萌娃坐「甩肉機」瘦身肥肉狂抖還笑到ㄎㄧㄤ掉

軍武熱門新聞

蔡英文若出席民主峰會　胡錫進放話攻台

052D艦加長版首射鷹擊-18

央視意外曝光殲-10雨天不能作戰？　專家解釋真相

殲-10C連3年勝殲-16奪金頭盔

美軍「雷射戰車」完成射擊測試　2022年投入實戰

21砲期末鑑測實彈射擊

F-16V力扛戰鬥巡邏任務

M109A6自走砲有多強？　退將：海峽中線前命中率100%

俄Su-35S墜毀　調查報告曝光「一連串搞笑錯誤」

為何入美軍能翻身？神人曝4大福利

南韓「白馬部隊」在越戰姦殺婦女

美軍偷偷撤離？　五角大廈回應了

南韓國防爆危機！近期出現「2大嚴重紕漏」

塔利班橫掃阿富汗6省會　政府軍逃向伊朗邊界

更多熱門

相關新聞

052D艦加長版首射鷹擊-18

052D艦加長版首射鷹擊-18

解放軍為配備反潛型直-20進而魔改加長甲板的052D最新改進型，近期首度公開展示發射鷹擊-18導彈畫面。這款曾被美國海軍譽為「幾近完美」的反艦巡航導彈，其末端攻擊速度可提升2.5馬赫至3馬赫，擁有極強突防性能，據了解針對這種末端速度達到三倍音速的導彈，過去在實戰中從未有過成功實施過攔截的案例。

央視意外曝光殲-10雨天不能作戰？　專家解釋真相

央視意外曝光殲-10雨天不能作戰？　專家解釋真相

美軍「雷射戰車」完成射擊測試　2022年投入實戰

美軍「雷射戰車」完成射擊測試　2022年投入實戰

阿富汗戰爭懶人包：美國&塔利班糾纏的20年

阿富汗戰爭懶人包：美國&塔利班糾纏的20年

阿富汗2座大城1日淪陷！3國急派軍助撤僑

阿富汗2座大城1日淪陷！3國急派軍助撤僑

關鍵字：

殲-10C殲-16金頭盔蘇-35南部戰區近距格鬥大陸軍武軍武

讀者迴響

熱門新聞

霍尊宣布退出演藝圈！群組被挖黑名單

點名福原愛被傳回日本　夢多「掛台灣國旗」道歉

威力彩上看17.5億！「4星座」中獎率飆升

詹雅雯遭于美人爆緊急送醫　經紀人曝她現況

他煮飯忘記按電鍋開關　老婆暴怒直接揍斷6顆牙

野馬男撞女害命危　法院裁定准押

《小學堂》小西瓜近況曝光！

即／大雨夜襲猛炸雷雨！準颱風往台來

快訊／蘇貞昌七夕宣布好消息　莫德納將再到貨24.9萬劑

憂兒面試沒上　深夜12點LINE人資「有錄取嗎？」結果曝

《性生活》25cm是真的？女友解答

8顆月餅1180被質疑賣太貴　館長霸氣宣布： 一盒退200

快訊／詹雅雯驚傳送急診！　于美人：請幫忙集氣

張哲瀚「戲劇綜藝全下架」《山河令》被列入

快訊／(G)I-DLE穗珍退團！團體改5人

更多

最夯影音

更多
公車夾頭驚險畫面曝！婦圖方便 頭越過隔板刷卡...下秒淒厲慘叫　

公車夾頭驚險畫面曝！婦圖方便 頭越過隔板刷卡...下秒淒厲慘叫　
野馬男闖紅燈狂飆撞機車僅輕傷　女騎士「空中翻滾3圈」被撞命危

野馬男闖紅燈狂飆撞機車僅輕傷　女騎士「空中翻滾3圈」被撞命危

出事了同學！他開心買2杯冰炫風 抬手托盤「秒翻車」網狂敲碗後續

出事了同學！他開心買2杯冰炫風 抬手托盤「秒翻車」網狂敲碗後續

男友小聲提醒她：嘴上全是番茄醬！　周揚青笑了「那是我的唇膏ＸＤ」

男友小聲提醒她：嘴上全是番茄醬！　周揚青笑了「那是我的唇膏ＸＤ」

男子帳戶被當人頭氣炸！帶槍理論　 女反譏「你敢開嗎」下秒子彈穿右胸

男子帳戶被當人頭氣炸！帶槍理論　 女反譏「你敢開嗎」下秒子彈穿右胸

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面