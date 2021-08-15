連3年力壓殲-16　殲-10C「金頭盔」比武近距格鬥完勝

▲南部戰區空軍勁旅「雲嶺紅鷹」裝備殲-10C戰機。（圖／翻攝自中國軍網英文版）

特約記者陳孟孟／綜合報導

解放軍空軍一年一度「金頭盔」獎項爭奪近日展開，殲-10C再次力壓殲-16取得武林霸主地位。據了解，這是殲-10C自2019年以來連續3年榮獲這項最高榮譽，尤其在近距格鬥中的獵殺能力，頻頻讓殲-16、蘇-35等著名戰機吃盡苦頭，也因此該機已在中國空軍享有「空中格鬥王」的美譽。

據南部戰區空軍官方微信公眾號「南部空軍」指出，空軍「金頭盔-2021」檢驗性考核落下帷幕，南部戰區空軍飛行員高本超、楊帥組成的機組摘得桂冠，斬獲2頂「金頭盔」。2名飛行員所在機組經歷多輪對抗，都以大比分優勢勝出，而從報導畫面能清楚看出，他們所裝備的就是殲-10C戰機。

▼2名來自南部戰區空軍勁旅「雲嶺紅鷹」飛行員奪下2021「金頭盔」最高榮譽。（圖／翻攝自微信公眾號「南部空軍」）

官方報導透露，在最後一場對決中，敵機迅速上升高度，利用其裝備優勢先發制人，發射導彈，此時高本超和楊帥兩人臨危不亂，成功規避導彈攻擊。第二次進入時，雙方戰鬥由中距打到近距，幾番纏鬥後，最終高本超成功將敵機壓制，隨即抓住有利時機，對敵實施攻擊，完成雙殺，取得這場關鍵戰鬥的勝利。

公開資料顯示，高本超所在部隊為南部戰區空軍勁旅「雲嶺紅鷹」，該旅因戰機機身上繪有由「一三一」漢字組成的大紅鷹標記，也被大陸軍迷暱稱為「大紅鷹旅」。這支駐守在西南邊陲的航空旅，曾在中國空軍首屆金頭盔比賽中，一舉奪得3頂而一戰成名。有趣的是，該旅前身是第一個整建制裝備和形成戰鬥力的殲-10團，2016則開始批量換裝殲-10C戰鬥機。

作為殲-10系列戰機的最新改進型號，殲-10C最大的改進就是換裝有源相控陣雷達，大幅提升對空中目標的有效探測距離，同時也加裝大量飛彈告警裝置，進一步提升生存性，而紅外探測跟蹤系統也讓該機可通過紅外手段探測對手。武器配置方面，殲-10C可攜帶包含霹靂-15遠距雷達制導飛彈、霹靂-10紅外格鬥飛彈在內的各種大陸最新型國產空空飛彈。

歷經過去多場的空中較量，殲-10C儘管機載雷達遜色於殲-16，但這架「準隱身戰機」在雷達反射信號特徵方面占據優勢，有效降低被殲-16機載相控陣雷達鎖定的距離。而飛行員成功規避導彈的致命攻擊，經過優化後鴨式布局的殲-10C，拉到近距格鬥面對殲-16、蘇-35這樣的常規布局飛機，明顯優異的機動性能成為致勝關鍵。

▼ 殲-16無法在中距取勝，戰線拉近至近距格鬥明顯不如殲-10C。（圖／CFP）