希臘北部人不信新冠！不打疫苗染疫拒絕插管　「上帝會保佑我們」

▲希臘民眾上街抗議新冠防疫。（圖／達志影像／newscom）

記者詹雅婷／綜合外電報導

希臘11月幾乎每日新冠確診人數都創新高，政府2日宣布新防疫措施，即便接種疫苗後仍要出示證明才能進入商家消費，引發部分撻伐聲浪。只不過，希臘如今仍有上千名民眾排斥疫苗接種、不信有意情，尤其在北部，不惜一切代價反對國家戴口罩、檢測規定，甚至直言，「我人在教會還有什麼好怕的？上帝會保佑我們。」

▲希臘全國疫苗接種率平均為63%，而北部部分地區疫苗接種率低於50%。（圖／達志影像／美聯社）

綜合法新社、路透等外媒報導，希臘首都雅典6日是新防疫措施上路第一天，多間商家外排起長長人龍，未接種疫苗者都要提供病毒檢測陰性證明，即便接種疫苗後仍要出示證明，才能進入商家消費。除了咖啡廳，餐館、公共服務機構、銀行等地點全都要比照辦理，新措施引發民眾不滿，抱怨「我們不是住在監獄裡，我一點也不喜歡這樣。」

回頭看看希臘過去這幾天的確診數據，5日再度通報6909例單日確診數，打破4日創下的6808例紀錄。依據政府統計，自去年疫情爆發以來，希臘儘管人口才1000多萬，但染疫人數已來到74萬4265人，其中約1萬6200人死亡。

不過，希臘如今仍有上千人對新冠疫情抱持懷疑態度，反對防疫，特別是北部民眾的反對聲浪最為強烈。

▲新措施引發民眾不滿，抱怨「我們不是住在監獄裡，我一點也不喜歡這樣。」（圖／達志影像／美聯社）

37歲希臘交易員薩里安尼迪斯（Giannis Sariannidis）不相信世界上爆發新冠疫情，對於兒子必須每周篩檢2次、在校戴口罩等規定感到相當憤怒，甚至不准孩子去上課。他為了孩子學校的新冠防疫規定引發騷動，最終被逮捕並判處15個月監禁，緩刑3年。

翻開數據，希臘全國疫苗接種率平均為63%，而北部部分地區疫苗接種率低於50%。當地醫師們透露，院內加護病房早已爆滿，且不論是教師、醫師、護士都被這群新冠懷疑論者告上法院，當地感染率持續攀升。

北部高中教師伊歐娜（Ioanna）透露，當地一名家長拒絕讓孩子接受新冠檢測，因為棉籤含有致癌物。

塞薩洛尼基市（Thessaloniki）一名14歲女孩送醫出現嚴重新冠症狀，但她的父母卻不讓孩子去醫院，地方檢察官上月強制下令把孩子送醫。醫院加護病房主任卡普拉洛斯（Nikos Kapravelos）坦言，「幾乎每天都能看到拒絕插管的個案，他們指責我們蓄意把他們置於醫院感染危險之中，想害死他們。」

另一方面，依據最新防疫規定，儘管出入公共場合必須持有陰性證明，但未接種疫苗的教徒無須出示陰性證明就能進入教堂。上月一場宗教儀式上，格雷韋納（Grevena）的主教被拍到，拉下信眾口罩後，才讓他們親吻十字架。60歲信徒卡里皮杜（Chryssa Karypidou）直說，「我人在教會還有什麼好怕的？上帝會保佑我們。」

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