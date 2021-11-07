　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

希臘北部人不信新冠！不打疫苗染疫拒絕插管　「上帝會保佑我們」

▲▼ 希臘民眾上街抗議新冠防疫。（圖／達志影像／newscom）

▲希臘民眾上街抗議新冠防疫。（圖／達志影像／newscom）

記者詹雅婷／綜合外電報導

希臘11月幾乎每日新冠確診人數都創新高，政府2日宣布新防疫措施，即便接種疫苗後仍要出示證明才能進入商家消費，引發部分撻伐聲浪。只不過，希臘如今仍有上千名民眾排斥疫苗接種、不信有意情，尤其在北部，不惜一切代價反對國家戴口罩、檢測規定，甚至直言，「我人在教會還有什麼好怕的？上帝會保佑我們。」

▲▼ 希臘民眾上街抗議新冠防疫。（圖／達志影像／美聯社）

▲希臘全國疫苗接種率平均為63%，而北部部分地區疫苗接種率低於50%。（圖／達志影像／美聯社）

綜合法新社、路透等外媒報導，希臘首都雅典6日是新防疫措施上路第一天，多間商家外排起長長人龍，未接種疫苗者都要提供病毒檢測陰性證明，即便接種疫苗後仍要出示證明，才能進入商家消費。除了咖啡廳，餐館、公共服務機構、銀行等地點全都要比照辦理，新措施引發民眾不滿，抱怨「我們不是住在監獄裡，我一點也不喜歡這樣。」

回頭看看希臘過去這幾天的確診數據，5日再度通報6909例單日確診數，打破4日創下的6808例紀錄。依據政府統計，自去年疫情爆發以來，希臘儘管人口才1000多萬，但染疫人數已來到74萬4265人，其中約1萬6200人死亡。

不過，希臘如今仍有上千人對新冠疫情抱持懷疑態度，反對防疫，特別是北部民眾的反對聲浪最為強烈。

▲▼ 希臘民眾上街抗議新冠防疫。（圖／達志影像／美聯社）

▲新措施引發民眾不滿，抱怨「我們不是住在監獄裡，我一點也不喜歡這樣。」（圖／達志影像／美聯社）

37歲希臘交易員薩里安尼迪斯（Giannis Sariannidis）不相信世界上爆發新冠疫情，對於兒子必須每周篩檢2次、在校戴口罩等規定感到相當憤怒，甚至不准孩子去上課。他為了孩子學校的新冠防疫規定引發騷動，最終被逮捕並判處15個月監禁，緩刑3年。

翻開數據，希臘全國疫苗接種率平均為63%，而北部部分地區疫苗接種率低於50%。當地醫師們透露，院內加護病房早已爆滿，且不論是教師、醫師、護士都被這群新冠懷疑論者告上法院，當地感染率持續攀升。

北部高中教師伊歐娜（Ioanna）透露，當地一名家長拒絕讓孩子接受新冠檢測，因為棉籤含有致癌物。

▲▼ 希臘民眾上街抗議新冠防疫。（圖／達志影像／美聯社）

塞薩洛尼基市（Thessaloniki）一名14歲女孩送醫出現嚴重新冠症狀，但她的父母卻不讓孩子去醫院，地方檢察官上月強制下令把孩子送醫。醫院加護病房主任卡普拉洛斯（Nikos Kapravelos）坦言，「幾乎每天都能看到拒絕插管的個案，他們指責我們蓄意把他們置於醫院感染危險之中，想害死他們。」

另一方面，依據最新防疫規定，儘管出入公共場合必須持有陰性證明，但未接種疫苗的教徒無須出示陰性證明就能進入教堂。上月一場宗教儀式上，格雷韋納（Grevena）的主教被拍到，拉下信眾口罩後，才讓他們親吻十字架。60歲信徒卡里皮杜（Chryssa Karypidou）直說，「我人在教會還有什麼好怕的？上帝會保佑我們。」

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple Podcast

►Hello Kitty陪你下廚也太棒了吧！

ET快訊
房東要替兒女圓夢！這間火鍋店面「開價1億求售」
獅子山爆炸現場曝！99死逾百傷醫院被擠爆
北市聯醫爆「疥瘡」疫情！已2人確診、匡列57人
外籍看護手拿高級iPhone13　他一問大驚「存款早就破百萬
林昀儒再對決莊智淵！　2：3遭逆轉吞敗
自購AZ竟是即期品！效期曝光　她怒：官員沒瀆職？
濱崎步驚傳休克送醫！演唱會緊急取消
快訊／伊拉克總理官邸遭空襲！驚傳多人受傷

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

獅子山爆炸現場曝！汽車燒剩骨架狂冒白煙　99死逾百傷醫院被擠爆

希臘北部人不信新冠！不打疫苗染疫拒絕插管　「上帝會保佑我們」

伊拉克「總理官邸」遭空襲！爆炸聲狂響　驚傳7人受傷

美國數千名情報官員未接種疫苗　12月前恐遭裁引發國安疑慮

拜登政府強制私人企業員工接種疫苗　聯邦法院下令暫停

衣索比亞內戰升級　美國下令非緊急政府雇員離境

歐洲議會訪團主席：中國侵略行徑讓歐盟更挺台

梅根王妃call私人專線！挺美國「有薪產假」　 參議員秒閃OS一句

輝瑞董事預言：美國疫情在「1月結束」　新藥是突破性感染後盾

獅子山油罐車大爆炸！增至99死100多人傷　燃料持續外洩

不爽男友IG都泳裝照！她抄起手機　狂按菩薩愛心探索頁面變神明專區

18歲美國男喪禮見71歲嬤秒愛上　結婚6年超甜蜜！深情擁吻秀恩愛

替女兒借廁所遭拒...父爆氣咆哮　怒罵「爛店」踹門丟瓶還砸傷路人

江宏傑失望《全明星3》沒大元、小樂吳思賢　鬼鬼驚喜有賀軍翔！戴愛玲報名硬舉

員警就在面前...轎車開向待轉格 大剌剌等紅燈！網：忘記在開車？

獅子山油罐車撞卡車...民眾瘋搶油　下秒突爆炸！至少91死、數百人傷

俄羅斯戰鬥民族出拳氣球秒分裂　開外掛手速是真是假？引網熱議

5人小火鍋點2鍋「自助吧吃到飽」　被嗆白吃白喝氣炸公審：給我道歉

尷尬！金音獎播錯得獎影片　ØZI講完感言...頒錯了！

小春喊話借藍隊場地...給自己挖坑XD　《全明星》學弟妹可戀愛？「不要影響團隊」

獅子山爆炸現場曝！汽車燒剩骨架狂冒白煙　99死逾百傷醫院被擠爆

希臘北部人不信新冠！不打疫苗染疫拒絕插管　「上帝會保佑我們」

伊拉克「總理官邸」遭空襲！爆炸聲狂響　驚傳7人受傷

美國數千名情報官員未接種疫苗　12月前恐遭裁引發國安疑慮

拜登政府強制私人企業員工接種疫苗　聯邦法院下令暫停

衣索比亞內戰升級　美國下令非緊急政府雇員離境

歐洲議會訪團主席：中國侵略行徑讓歐盟更挺台

梅根王妃call私人專線！挺美國「有薪產假」　 參議員秒閃OS一句

輝瑞董事預言：美國疫情在「1月結束」　新藥是突破性感染後盾

獅子山油罐車大爆炸！增至99死100多人傷　燃料持續外洩

移工存款破百萬拿i13 pro！網曝「背後辛酸面」：24小時待命

「國民黨說重啟核四是欺騙社會」　林智堅：核四是拼裝車！

遭保母摔傷！雲林11月男嬰「右大腦全是血」　醫：嚴重懷疑被施虐

騎車不開燈還滑手機...25歲女遭攔查哭了！原來遭通緝又酒駕

留得住明星游擊柯瑞亞嗎？太空人端5年1.6億美元大約　

《全明星3》賽前練習「意外慘摔」！　黃沐妍跳遠「臉部朝下」倒地

1張公告曝監管大刀恐砍向電商！　老謝：中國正式明確禁止雙11

炒飯不一定要加醬油！內行曝「1神醬」取代更好吃：另一種風味

獅子山爆炸現場曝！汽車燒剩骨架狂冒白煙　99死逾百傷醫院被擠爆

台中男「連撞15車」頭破血流！車頭嚴重毀損　民眾深夜聽巨響嚇壞

隔5年再現！90歲爺長「粉瘤火山」　土色膿漿爆噴網狂重播：超療癒

國際熱門新聞

獅子山油罐車爆炸　太平間收到91具遺體

獅子山油罐車大爆炸！民眾忙偷油84人慘死

獅子山油罐車爆炸！增至99死100多人傷

輝瑞董事預言：美國疫情在「1月結束」

老公出差「忘做1動作」偷吃露餡

德州音樂祭5萬人踩踏　目擊者：遍地屍

梅根王妃致電共和黨參議員　籲支持有薪產假

美眾院通過史上最大基建案！拜登達成不可能任務

CIA認了！曾找靈媒「穿越百萬年」找火星人

伊拉克總理官邸空襲　爆炸聲狂響

歐洲議會訪團主席：中國行徑讓歐盟更挺台

格鬥賽驚見「男上女下」　網怒批性侵

紐西蘭總理：不會為貿易不敢批中國人權

美數千名情報官員未接種疫苗　12月前恐遭裁

更多熱門

相關新聞

自購59萬劑AZ效期僅24天　她怒：官員沒瀆職？

自購59萬劑AZ效期僅24天　她怒：官員沒瀆職？

政府自購59.4萬劑AZ疫苗，6日晚間運抵桃園國際機場。中央流行疫情指揮中心表示，本批效期至今年11月30日。對此，國民黨立委溫玉霞說，為何採購有效期僅24天的AZ？如今國內並無疫苗荒，沒有接收即期品的迫切需求，台灣官員居然還接受，難道沒有瀆職的問題嗎？

美數千名情報官員未接種疫苗　12月前恐遭裁

美數千名情報官員未接種疫苗　12月前恐遭裁

輝瑞董事預言：美國疫情在「1月結束」

輝瑞董事預言：美國疫情在「1月結束」

紐西蘭單日確診人數　首次飆破200

紐西蘭單日確診人數　首次飆破200

日本疫苗「國產第1號」保護力慘輸輝瑞

日本疫苗「國產第1號」保護力慘輸輝瑞

關鍵字：

希臘新冠肺炎COVID-19世界疫情

讀者迴響

熱門新聞

「旺夫運」最強星座女TOP3公開！

D奶妹母胎單身22年　男網揪出2關鍵：不會追

免預約可打AZ、BNT　2種人隨到隨打

一家五口公審火鍋店挨轟　家屬回應了

身分證末2碼中這27組號碼2.7折住飯店

古娃娃高雄喝喜酒解放纖細四肢！

5人被火鍋店嗆白吃白喝　PO網公審反被罵翻

為什麼台中都投給顏清標？　苦苓：他不是壞人

28歲女歌手車禍當場死亡！「遺體面目全非」

歐陽妮妮「手滑誤PO滾床照」！躺在張書豪床上

獅子山油罐車爆炸　太平間收到91具遺體

大媽佔ATM「領錢又存回」原因曝光

學生問魚跑哪去了！老師「邏輯有問題？」被戰爆

高雄摩鐵浴缸驚見雙屍！20歲男、18歲女　關係曝光

小禎叮嚀女兒「交往別拍私密照」！　她吐1句話傻眼

更多

最夯影音

更多
不爽男友IG都泳裝照！她抄起手機　狂按菩薩愛心探索頁面變神明專區

不爽男友IG都泳裝照！她抄起手機　狂按菩薩愛心探索頁面變神明專區
18歲美國男喪禮見71歲嬤秒愛上　結婚6年超甜蜜！深情擁吻秀恩愛

18歲美國男喪禮見71歲嬤秒愛上　結婚6年超甜蜜！深情擁吻秀恩愛

替女兒借廁所遭拒...父爆氣咆哮　怒罵「爛店」踹門丟瓶還砸傷路人

替女兒借廁所遭拒...父爆氣咆哮　怒罵「爛店」踹門丟瓶還砸傷路人

江宏傑失望《全明星3》沒大元、小樂吳思賢　鬼鬼驚喜有賀軍翔！戴愛玲報名硬舉

江宏傑失望《全明星3》沒大元、小樂吳思賢　鬼鬼驚喜有賀軍翔！戴愛玲報名硬舉

員警就在面前...轎車開向待轉格 大剌剌等紅燈！網：忘記在開車？

員警就在面前...轎車開向待轉格 大剌剌等紅燈！網：忘記在開車？

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面