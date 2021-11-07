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自購59萬劑AZ竟是即期品！效期僅24天　她怒：官員沒瀆職？

記者陳俊宏／綜合報導

政府自購59.4萬劑AZ疫苗，6日晚間運抵桃園國際機場。中央流行疫情指揮中心表示，本批效期至今年11月30日。對此，國民黨立委溫玉霞說，為何採購有效期僅24天的AZ？如今國內並無疫苗荒，沒有接收即期品的迫切需求，台灣官員居然還接受，難道沒有瀆職的問題嗎？

溫玉霞在臉書指出，看到新聞標題「自購AZ疫苗約59.4萬劑晚間抵台！效期只到11月30日」，不知您會不會生氣？指揮中心去年10月30日就簽約購買1000萬劑AZ疫苗，當國內三級警戒疫苗匱乏之際，政府自購疫苗姍姍來遲，須仰賴外國捐贈「救濟」。

溫玉霞表示，所幸危機度過，疫苗也陸續到貨，但沒想到這批AZ竟然是即期品，效期只有24天！由於還要檢驗封緘一周時間，真正可施打的日期只有兩周，萬一施打不順就可能逾期報廢。

▼台灣COVID-19疫苗接種人口涵蓋率第1劑74.42%、第2劑36.89%。（圖／記者呂佳賢攝）

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疫苗、打疫苗、接種疫苗、新冠疫苗。（圖／記者呂佳賢攝）

▼AZ疫苗。（圖／食藥署提供）

▲▼AZ疫苗 。（圖／食藥署提供）

溫玉霞說，11/4到貨AZ效期到明年228，她就覺得不應該，沒想到6日再來一批效期更短的AZ，到底指揮中心如何採購、催貨？

溫玉霞寫道，相較鴻海、台積電和慈濟購買的BNT在5日到貨第11批、合計860萬劑，短短數月已經是整體1500萬劑的一半以上了！難怪民眾大嘆國內外捐的疫苗比政府買的品質好又快速，聽到這些話，「我們的官員不覺汗顏嗎？！」

溫玉霞指出，指揮中心說國際間仍在搶疫苗，既然各國在搶，為何還有即期貨？又為何台灣會拿到即期貨？是否其他國家拒收不要的才塞給台灣？還是他國撿剩的？阿斯特捷利康公司為何提供台灣即期疫苗？如今國內並無疫苗荒，沒有接收即期品的迫切需求，台灣官員居然還接受，難道沒有瀆職的問題嗎？

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