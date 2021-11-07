輝瑞董事預言：美國疫情在「1月結束」　新藥是突破性感染後盾

▲輝瑞董事預言，明年1月美國的疫情將會結束。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

輝瑞董事戈特利布（Scott Gottlieb）接受媒體訪問時預言，美國的疫情會在明年1月結束，抗病毒口服藥物，則是突破性感染的後盾，避免染疫之後造成死亡或重症的情況發生。

根據美國媒體CNBC報導，美國職業安全與健康管理局（OSHA）規定，明年1月4日起8400萬私營部門勞工，必須接種2劑輝瑞、莫德納疫苗，或者1劑嬌生疫苗才可進出職場，否則就必須定期進行病毒檢測，呈現陽性的人員就必須隔離，相關規定適用於任何一個擁有至少100名員工的公司。

▲美國新職場規定，沒有完整接種疫苗的員工，將定期篩檢。（圖／路透社）



戈特利布談到這項規定時表示，「到1月4日，這場大流行很可能已經結束」。

戈特利布接著提到輝瑞研發的口服抗病毒藥物，試驗數據表明，新冠抗病毒藥物與HIV藥物混用之後，讓有嚴重並發症風險的成年人，住院或死亡的可能性降低了 89%，兩種藥物結合使用會減緩新陳代謝，從而使抗病毒藥物在體內發揮更長時間的作用。

▲戈特利布強調，抗病毒藥物不可以當作疫苗的替代方案。（圖／達志影像／美聯社）



戈特利布也強調，不應將輝瑞的新藥，視為疫苗的替代方案，定期接種新冠疫苗並且改版疫苗可能是必要的，抗病毒藥物主要用於治療高危族群病例。

戈特利布說，「當你擁有如此有效的治療方法時，這可以作為對疫苗無效的人、突破性感染的人的後盾」。

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