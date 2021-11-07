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拜登政府強制私人企業員工接種疫苗　聯邦法院下令暫停

▲▼美國肯塔基州民眾6日在街頭抗議，要求拜登撤回強制私人企業和學校員工接種疫苗的命令。（圖／路透）

▲美國肯塔基州民眾6日在街頭抗議，要求拜登撤回強制私人企業和學校員工接種疫苗的命令。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

拜登政府自今天1月上任以來，便積極推動全國人民接種COVID-19疫苗，日前更要求私人大企業在明年1月初以前強制員工施打疫苗，此舉引發宗教團體、企業等相關組織的反彈。受理來自多方發起的禁制令訴訟後，聯邦第五巡迴上訴法院周六（6日）裁定暫停這項規定。

綜合外電報導，美國職業安全署（OSHA）於4日宣布，員工人數逾100人以上的私人企業，必須在2022年1月4日前強制員工完成疫苗接種，仍未接種者必須每周接受檢測，而現在尚未接種的員工必須於今年12月5日起，進入到室內必須戴上口罩，若有企業違規每次開罰近1萬4000美元（約新台幣3萬9000元）。

新規上路一天後，立刻引發反彈，共和黨州德州、南卡羅來納州、路易斯安那州、密西西比州和猶他州，以及多個私人企業和宗教團體，針對拜登的行政命令向聯邦第五巡迴法院提交質疑授權的請願書。

聯邦第五巡迴法院6日衡量請願書內容表示，拜登政府這項命令存在「嚴重的法院和憲法問題」，因此下令暫停。拜登政府必須在周一（8日）下午5點以前做出回應。

美國勞動部首席法律顧問南達（Seema Nanda）表示，拜登政府已做好萬全準備，在法庭上為這項命令辯護。

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