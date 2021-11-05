揪人夫到租屋處狂戰！小三「每週愛3次」…這私密特徵讓她GG了

▲小三每周狂戰人夫3次，被正宮告上法院。（圖／取自免費圖庫Pakutaso、Pixabay）

記者戴若涵／嘉義報導

嘉義一名小三多次與人夫在租屋處激戰，事後遭正宮告上法院，雖然她辯稱人夫會知道她有妊娠紋、開刀痕跡，是因為她常穿短版上衣、曾上傳泳裝照，但法院勘驗相關事證後，不採信她的說詞，判她應賠償正宮20萬元，可上訴。

正宮主張，小三明知丈夫是有婦之夫，仍於2019年4月間起以每周3次的頻率，在租屋處與丈夫發生性行為，同時為了方便丈夫前往，小三還將鑰匙交給丈夫。同年6月經丈夫告知，正宮才知道家庭早被小三介入，事後小三也沒向她道歉，氣得她決定告上法院，向小三求償50萬元精神撫慰金。

針對正宮的指控，小三全盤否認，表示這起案件起因是人夫追求她未果後持續騷擾造成的，正宮所指的鑰匙也不是她租屋處鑰匙，就算她有將鑰匙交給人夫，應該也是人夫酒醉後有物品掉在她家，她才會將鑰匙交給人夫，另外，她與母親同住，不可能讓人夫到家中發生性行為。

小三強調，她與人夫在社群軟體上曾互為好友，人夫可以看到她上傳的泳裝照，她平常也常穿短版上衣，只要動作太大就會露出腹部，正宮不可以因為人夫知道她肚子上有妊娠紋、開刀痕跡就認定2人曾發生性行為。

但嘉義簡易庭認為，妊娠紋、腹部開刀痕跡都屬於私密的身體特徵，一般女性不會將其裸露在外，且小三也沒有提出曾上傳相關照片的證據，另外，人夫對她的家庭背景、投保、車貸情形都非常清楚，不採信她的說詞，判小三應賠償正宮20萬元，全案仍可上訴。