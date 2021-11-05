控妻生性多疑頻查勤訴請離婚　法官不准：婚姻破綻你責任較大

▲新竹一名人夫向法院訴請離婚，主張老婆沒安全感頻查勤，長年對他精神虐待，未料事後卻被反控人夫才是疑似外遇的那個。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫pexels）

記者林冠吟／新竹報導

新竹一名人夫向法官怒控，他和老婆自1996年結婚後育有2子，但由於老婆生性多疑，長期無端指控他外面有女人，常以言語羞辱他，不但瘋狂檢查他的手機，更打電話給他的同事查勤，甚至威脅要和他上司投訴他外遇之情事，嚴重影響他的工作，怒訴請離婚。未料，新竹地院審理後案情大反轉，反倒是人夫疑似外遇在先，判人夫敗訴，全案仍可上訴。

人夫怒向新竹地院提出訴訟，主張他和老婆自1996年結婚後，結婚20餘年，育有2子，卻因為老婆生性多疑，長期無端指控他和人通姦、外遇、帶女人回家睡，還會以言語羞辱他和他父親，除此之外還會頻繁查看他的手機、打電話到他的辦公室和同事查勤，甚至威脅要和他上司投訴他外遇之情事，讓人夫長年處在緊繃、憤怒和恐懼的情緒中，認為老婆的舉動已逾越一般夫妻可忍受之程度，怒向法院訴請離婚。

庭審時，老婆卻向法官表示，2人結婚後感情如膠似漆，她從未懷疑過老公有外遇，反倒是老公在2019年7月起突然無故不回家，更改帳單地址還退出家庭群組，她屢次打電話關心老公，卻屢被老公掛電話，逼迫要和她離婚，主張若2人的婚姻有破綻，也因歸責在老公身上。

新竹地院審理後發現，在人夫離家出走前，人夫還會和老婆互傳愛心貼圖，溝通家庭和小孩教養事宜，就算不回家吃晚餐亦會事先告知，顯見其並無因老婆的言語而受到精神虐待，後來夫妻倆的對話到2019年6月開始變調，老婆曾向人夫表示，「下星期我會努力找房子搬出去」、「我不知道我做錯什麼事」、「我也不知道你做了什麼，讓你突然改變這麼多」、「如此凌遲我，而我不知道自己犯什麼大罪」，人夫則回以「是我不好，你不必搬出去拜託你」等語。

而2019年7月，人夫更突然向老婆表示「那晚我提離婚你不知道嗎？離婚這事終究要被發生的」，老婆則陸續和人夫表示「我知道了，你這個答案，我想我百分百確定了，你是有心愛的女人」、「請記得你一早歡欣的出遊與人同歡時，是我的悲傷」、「你對婚姻不忠，甚至離家出走，與人同居棄妻小不顧」、「跟女人在一起就關機、關往，怕追蹤...」，最後甚至痛罵老公是「畜生」，法官認為從上述對話紀錄來看，在在都顯示了，老婆在老公提出離婚後，老公卻遲遲不告知她欲離婚的原因，讓老婆僅能猜測，以常見的第三者欲離婚來詢問老公，因此2人的話題均圍繞在老公是否有外遇身上，難認老婆對人夫長年精神虐待。

新竹地院指出，人夫向老婆提出離婚的要求，卻遲遲未告知理由，老婆試圖挽回1年以上仍未果，顯見人夫需為婚姻出現破綻負起較大責任，駁回人夫訴求，判人夫敗訴，全案仍可上訴。