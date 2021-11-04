跑遍北中南醫院「拚3年才懷孕」　尪竟爽吃她同事！結局爆淒涼

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友婚後到處打聽生子秘方，北中南中醫院跑透透，但努力3年仍不見起色，直到她投靠西醫這條路，去年終於順利懷胎；沒想到，在她無怨無悔地付出時，老公竟和她的同事發展婚外情，甚至冷血放話「離婚的話，不會給妳一毛錢，還會把孩子奪走。」

人妻在「匿名公社」提到，先生是家中獨子，由於夫妻倆年紀都不小，婚後她為了趕快懷孕，到處打聽生子秘方，只要聽聞哪間中醫有用，立刻乖乖報到，幾乎北中南都跑過一輪，「但3年了肚皮依然沒有動靜，後來我只好解定存，走上了西醫這條路，也終於在去年順利懷孕。」

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▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

懷胎期間，因為狀況不太穩定，原po經常跑醫院安胎；沒想到，先生對她的態度變得非常冷淡，某次她突然出血，對方也是要她自行去醫院，「我總是告訴自己，他上班很累不應該太過要求，後來我搬回娘家養胎，也順利生下兒子，結果坐月子的時候，才從同事那裡得知，他被目擊多次跟別的女生逛街，而對象還是我的同事。」

崩潰的她憤而提出離婚，怎料先生竟冷血表示，如果離婚的話，他不會給出一毛錢，還會把孩子奪走。一席話讓她心碎，「當初為了懷孕，我已經把積蓄都花光，而且生產時血崩，現在身體不好也沒辦法馬上回到工作崗位，加上不想回娘家讓父母擔心，婆婆知道後雖然生氣，但她要我為了孩子忍一忍。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

現在，渣夫幾乎不回家、也不給家用，就算回家了也只是看看孩子、跟孩子玩，連正眼都不看她，原po不禁苦惱，「現在該怎麼辦？真的要聽婆婆的話忍耐嗎？」

對此，網友們氣憤不已，紛紛回應「離婚！孩子給他跟他媽去養」、「為了生孩子換來丈夫的出軌，真的不值得」、「真衰，那種人要有報應吧」、「當然離婚阿，不然是要反清復明喔」、「蒐集證據提告求償，讓妳不好過又傷心，只好讓他們付出相對代價。既然已無心，妳就更狠心吧」、「為何這麼笨，為這種渣花光積蓄生小孩，能不能對自己好一點啊！看了好生氣」。