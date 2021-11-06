她用iPad意外揭偷吃！老公出差「忘做1動作」露餡　網一面倒狂勸離

▲ 右圖為女子的丈夫收到同事傳來的裸照。（圖／取翻攝自TikTok／@our.broken.marriage）

記者陳宛貞／綜合外電報導

國外一名女子在網路上分享自己是如何發現丈夫出軌，意外在TikTok上爆紅，掀起廣大討論。原來她的丈夫是劈腿慣犯，本以為對方已經改邪歸正，沒想到他們的女兒使用全家人共用的iPad時，竟找到他又劈腿的鐵證。

《每日星報》5日報導，帳號為「our.broken.marriage」（我們破裂的婚姻）的女網友在TikTok上說明，她和丈夫在一起已有11年，10年前便曾發現對方出軌，後來丈夫與小三斷絕關係，他們也繼續交往，丈夫5年前卻又和久別重逢的高中同學調情。

經過種種難關，二人好不容易重修舊好，2年前生下女兒，5個月前二女兒出生。女子還以為平靜的家庭生活能持續下去，沒想到一切都只是假象。

她老公前陣子到外地工作，卻沒有登出全家人共用的iPad，代表他若收到訊息，iPad上也看得到。他們的女兒在爸爸出差期間玩iPad時無意間點開訊息，才讓女子發現丈夫與小三之間的一長串訊息，還找到丈夫的同事傳給他的裸照。

經過短短一天，這系列影片觀看次數最高達到800萬，憤怒的網友紛紛留言表示，「他根本不怕被抓包」、「這段婚姻已經無可挽回了，放棄吧，不然妳只會一直受傷」、「他永遠不會改變的，不管他道歉多少次、說自己再也不會這麼做，他還是會，而且會更加小心」。

儘管網友一面倒勸離，女子仍上傳影片表示，她和丈夫已經開始接受婚姻諮商，相信能夠修復這段破裂的婚姻。少數網友支持她的決定，「婚姻需要付出很多努力，不能就這樣認輸」、「很遺憾發生這種事，希望婚姻諮商會發揮作用」。

★《宇宙人外信》：時事閒聊學英文★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast