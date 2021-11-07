歐洲議會訪團主席：中國侵略行徑讓歐盟更挺台

▲歐洲議會代表團訪台會見我行政院長蘇貞昌。（圖／記者陳家祥攝）

文／中央社記者曾婷瑄巴黎6日專電

日前率領歐洲官方議會團訪台的法籍議員格魯克斯曼接受解放報專訪指出，正是因為中國對台的侵略行徑，才讓歐盟更支持台灣。他也表示將繼續推動歐台協議，並與台灣建立政治關係。

「外國干預歐盟民主程序特別委員會」主席格魯克斯曼3日至5日率領議會團訪台，向台灣的外國勢力假訊息防制策略取經。

自7月以來，該委員會認為中國是歐盟內部「操作假消息」的來源，且根據法國軍事學校戰略研究所（IRSEM）上個月的報告，台灣是「北京政治戰的第一線」。

法籍歐洲議員格魯克斯曼（Raphaël Glucksmann）4日接受解放報（La Libération）駐台記者專訪，談論這次行程的目的與高度象徵意義。

格魯克斯曼首先表示，這次行程事前保密到家，是因為可能會引發北京敵對反應，他們不願讓問題模糊焦點，更不希望中國當局不適切地向歐盟執委會施壓。

這並非歐洲議員首度訪台，但卻是歐洲議會首次官方代表團來台，對於改變的原因，格魯克斯曼指出，是因為過去歐洲議會對於組織官方訪台行程沒有共識，「但現在各方政治勢力都已了解到與台灣合作對歐洲而言是很重要的」。

他認為，重點在於打破某種形式的禁忌，證明這樣的訪問完全可以順利發生。「有扇門被打開了，現在我希望這些訪問都將可以正常進行，甚至更為頻繁」。

對於訪問的收穫，格魯克斯曼指出，一般國家遇到外來勢力都會自然選擇封閉，然而台灣卻因有能力建立民主制度而成為完美的反例，面對大量外來勢力的同時日趨開放。

他說道：「對於台灣發展出一套整體社會的應對方式我印象深刻，即在對抗北京當局假消息與干預行動中，納入智庫、非政府組織與記者。一個社會越蓬勃，就有越多能量對抗外來勢力。」

記者詢問，支持台灣對歐盟有何好處。對此格魯克斯曼表示，支持對抗專制體制的民主政體是歐盟長期共同利益，也是原則問題。「若不做，我們將會養大中國政權的胃口。中國的野心並不局限於台灣，而是全世界。歷史告訴我們，越對威權和擴張主義讓步，就會變得越難控制它們」。

格魯克斯曼指出，歐盟無法保證提供台灣安全，但支持台灣除了軍事、安全上的行動外，還有可以製造安全空間並讓台灣脫離孤立的方式，那就是學術、文化、經濟上的交流。他認為：「我們越與台灣建立關係...北京入侵台灣的代價就會高，出現直接衝突的風險就越低。」

至於北京指控歐盟這些行為就是破壞區域穩定的元凶，格魯克斯曼表示，這是錯誤的，因為台海情勢在歐盟沒有太多支持台灣的行動時就已非常緊張，「而且正是中國的侵略，才讓我們增加與台灣的合作」。

歐盟日前提案與台灣簽署投資協議目前仍卡關，格魯克斯曼坦言，障礙是一樣的，都是懼怕北京反應。「但沒有其他阻礙了，何況我們現已凍結歐中協議，協議從此在歷史的灰爐中」。

在專訪尾聲，格魯克斯曼表示，不僅將在歐洲議會中推動歐台投資協議，更會進一步努力與台灣建立政治關係。