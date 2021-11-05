台灣問題是深紅線！新加坡：一旦動武全球混亂　各國應避而遠之

▲新加坡國防部長黃永宏（右）在美國談及台灣問題。（圖／翻攝自新加坡國防部）

記者葉睿涵／綜合報導

新加坡國防部長黃永宏4日在美國出席第12屆「阿斯本安全論壇」（Aspen Security Forum）時，被主持人奈伊（Joseph Nye）問及對台海局勢的看法。他表示，台灣問題直接牽涉到中共領導人的政治合法性，這是一條深紅線，因此各國應該避而遠之，以免因靠得太近產生誤判形勢的可能。

綜合《聯合早報》與《亞洲新聞台》報導，奈伊4日詢問黃永宏，是否對美國「處理台灣問題」的方式感到擔憂，以及「過程中是否可能出現形勢誤判的情況」。

黃永宏回應指出，「台灣問題是直接挑戰中國共產黨領導合法性的核心問題，是一條不可觸碰的『深紅線』，中國會盡一切捍衛中共的政治合法性，因為他們堅信唯有中共能確保國家持續發展和繁榮，因此美國應該避而遠之。」

▲黃永宏認為，一旦各國針對台灣問題對中國動武，全球局勢將陷入混亂。（圖／路透）

黃永宏補充，「除了美國以外，各國都應遠離這條深紅線，因為靠得太近就會有誤判形勢的可能，而一旦動武，全球局勢將陷入混亂，不僅是美國和中國，東南亞甚至是全球都會陷入動盪，結果只會造成各方都會是輸家，所以我的勸告是各國都應該對此避而遠之。」

除了台灣問題以外，黃永宏也表示，美國目前對中國的關注度極高，這是他在擔任國防部長10年來前所未見的，「美國將中國的進步視為一個正在崛起的大國，並意識到美國必須重振其經濟才能維持其大國地位」。

黃永宏還指出，在美中激烈競爭之際，新加坡和其他東南亞國家也從中受惠不少，因為美國提供了穩定的氛圍和軍事安全，而中國則為亞洲經濟增長提供了動力，因此新加坡與不少東盟國家一樣，不願意在美中之間選邊站，「既然美中2國都能讓我們獲益，那為什麼我必須要選擇其中一方？這也是一種戰略競爭」。

★《宇宙人外信》：時事閒聊學英文★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast