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桃園中秋食品抽驗　台灣朝天椒「農藥殘留超標26倍」下架禁賣

▲中秋應景食品抽驗，桃園只有1件不合格

▲不合格-朝天椒。（圖／衛生局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

秋節前夕，為守護市民朋友食品衛生安全，桃園市政府衛生局連日來，派員分至轄內糕餅烘焙業、餡料製造業、大賣場、連鎖超市、各式火鍋燒肉店及網購商店等場域抽驗中秋應景食品總計117件，10日發布秋應景食品抽驗結果指出，其中1件「台灣朝天椒」驗出農藥殘留超標不合格，其餘116件均符合規定。

衛生局說明，檢驗不合格之「台灣朝天椒」，測出農藥「撲克拉 0.26 ppm (容許量：0.01ppm）」之殘留含量與規定不符，衛生局立即要求業者下架不得販售，並追查產品來源，該案已移請供應商所轄衛生局後續辦理。

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▲中秋應景食品抽驗，桃園只有1件不合格

衛生局呼籲民眾，購買月餅及烤肉食材時，應優先選擇信譽良好店家，不買來路不明的食品，注意產品外觀是否變質及標示完整性，開封後儘快食用完畢，並依產品包裝說明保存食品。

另外，選購蔬果時，可依循食在地、選當季之概念，在食用前也應充分清洗，以降低農藥殘留的風險。衛生局提醒民眾，疫情期間過節之餘仍須落實政府防疫措施，維護自身及家人健康，安心度過中秋佳節。如有消費問題或任何爭議，可撥打0800-285-000或1950消費者服務專線，向衛生局或本市消費者服務中心申訴。

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