鄉民接細胞簡訊狂問「你也去六星」　桃園衛生局給答案了

▲中央流行疫情指揮中心發出110萬筆「細胞簡訊」。（圖／指揮中心提供）

記者楊淑媛／桃園報導

因應3名長榮機師確診並致1名機師兒子染疫，中央流行疫情指揮中心4日發出110萬筆「細胞簡訊」，臉書社群臉友紛紛PO出手機收到簡訊圖檔，議論紛紛；桃園市政府衛生局說明，民眾接獲警示簡訊勿驚慌，做好自我健康監測，若無疑似症狀，持續落實自我健康監測至少兩週，無須就醫採檢。

▲臉書社群臉友Po出手機收到簡訊並熱議。（圖／翻攝自臉書）



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臉書社群臉友Po出手機收到簡訊並熱議「我身邊各類群的朋友、家人幾乎都有收到訊息了，但我們互相對了自行行程跟市府公告的足跡點，完全都沒有重複的點哩，讓我們開始懷疑細胞簡訊的準確性！ 還是這次是以跟確診者居住地附近為主啊？」、「臉書上好多人收到，我沒收到是不是有點遜了？」、「別再亂跑啦！」、「原來你是不是去六星？」、「每次國家警報我都收不到，這次竟然如此幸運？」、「他從桃園去中壢的旅館，所以沿路上的大家都收到了。」

桃園市政府衛生局說明，指揮中心發出的110萬筆「細胞簡訊」，是給8月13日至9月2日曾與確診者軌跡重疊的民眾提高警覺，如有軌跡重疊出現疑似症狀請至請11家急救責任醫院或南、北兩處採檢站採檢。

桃園市11家責任醫院（林口長庚紀念醫院、衛福部桃園醫院、聖保祿醫院、國軍桃園總醫院、中壢天晟醫院、北榮桃園分院、敏盛綜合醫院、聯新國際醫院、怡仁綜合醫院、楊梅天成醫院及部立桃園醫院新屋分院）或南、北採檢站採檢（每週ㄧ、三、五上午：中壢區中正公園採檢站、每週二、四、六上午：桃園區中路採檢站）。民眾接受採檢後，須在家等待檢驗結果避免外出，確認結果為陰性始可出門活動，而檢驗結果亦可下載「健保存摺快譯通APP」（健康存摺）查詢確認。

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