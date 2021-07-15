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桃園國高中畢業女生　公費HPV疫苗接種資格延長至年底

▲桃園國高中畢業女生公費HPV疫苗接種資格延長。（圖／資料照／衛生局提供）

▲桃園國高中畢業女生公費HPV疫苗接種資格延長。（圖／資料照／衛生局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

因全國三級防疫警戒管制實施，各級學校自5月19日起停課，桃園市原定於5至6月辦理的國中女生第3劑四價HPV疫苗校園集中接種作業停辦。市府衛生局表示，為保障國中女生黃金期的接種權益，將請學校發還學生的HPV疫苗接種紀錄手冊，籲請家長於今年12月31日前，擇期陪同孩子前往各區衛生所或合約醫療院所繼續完成接種。

衛生局15日表示，接種HPV疫苗是預防子宮頸癌最簡單有效的方式，應依照建議第1劑接種年齡，按照接種時程完成完整2至3劑疫苗接種，才可獲得完整保護力。此外，30歲以上婦女每年也可免費接受子宮頸抹片檢查的服務，當媽媽陪伴女兒接種疫苗時，也別忘了攜帶健保卡幫自己安排抹片檢查。

桃園市自2014年起，提供設籍桃園市國中女生免費接種公費HPV疫苗，2016年擴大接種對象為設籍桃園市的國中至高中女生，目前桃園的高中三年級第1劑HPV疫苗接種率為62.78%，仍有逾三成高三女學生尚未接種，為照顧青少女健康並減輕自費接種之經濟負擔，桃園市提供今年6月畢業之高三及即將升四年級之五專三年級女生，於8月31日前至桃園市各區衛生所完成第1劑二價HPV疫苗接種，即可保有後續2、3劑疫苗接種資格。民眾如對疫苗接種有任何疑問，可撥打市民諮詢服務熱線 1999 或防疫專線 0800-033-355 洽詢。

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