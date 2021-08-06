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父親節給家人的健康禮物　桃園305家醫事機構專業協助88戒菸

▲父親節給家人的健康禮物，鼓勵88戒菸

▲父親節給家人的健康禮物，鼓勵88戒菸。（圖／衛生局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

對於有煙癮的爸爸而言，不時聽到家人苦口婆心的提醒「爸爸戒菸吧！」桃園市政府衛生局呼籲癮君子們能為自己及家人，從父親節開始戒菸，給家人一個健康的禮物。衛生局表示，桃園市有305家戒菸服務合約醫事機構，提供專業的戒菸治療與衛教，另外也有免付費戒菸專線0800-636363，提供便利且專業的戒菸諮詢服務。

衛生局王文彥局長指出，桃園市學齡前幼兒人數約為15萬人，佔全市人口6.8%，若家中有大人在吸菸，幼兒便有可能長期暴露在二手菸、三手菸的環境中。因此，要給家人一個健康的環境，應拒絕菸害，戒除菸癮。

二手菸是分布最廣且為有害的室內空氣污染物，其會釋放出7,000種以上的化學物質，其中約有93種為致癌物質，過去研究已證實，除會造成或加重幼兒氣喘、支氣管炎、肺炎、中耳炎等呼吸道疾病外，且與兒童白血病、淋巴瘤、大腦與中樞神經系統病變、肝母細胞瘤等癌症有顯著關係，也容易造成認知能力缺陷，其危害更甚於成人。因此，戒菸是孩子健康成長的重要關鍵。

菸齡15年的呂先生，每天至少抽一包菸，從早上起床到晚上睡前，幾乎菸不離手。呂先生的兒子最近迷上跑步，呂先生陪著兒子跑步時，驚覺體力和肺活量大不如前，愛家的呂先生為了能陪伴兒子成長，便萌生了戒菸的念頭，但因工作時間難以配合戒菸門診，在衛生局的建議下，選擇利用戒菸專線，並在戒菸專線的諮詢及陪伴下，呂先生逐漸減少吸菸支數，期望能在父親節時成功戒除菸癮，送給自己及家人一個健康的禮物。

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關鍵字：

桃園衛生局父親節88戒菸

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