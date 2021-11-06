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快訊／林靜儀請辭VICP委員！陳時中曝「政治因素」：我已批准

記者許敏溶／台北報導

前立委林靜儀將代表民進黨出戰台中立委補選，被踢爆身為預防接種受害救濟審議小組（VICP）委員，今年9次開會卻只出席1次，衛福部長陳時中今（6日）天表示，因為有政治上的因素，林靜儀已經請辭，「我已經批准」。

▲民進黨中執會通過徵召林靜儀補選人事案，林靜儀回應媒體提問。（圖／記者林敬旻攝）

▲林靜儀請辭VICP委員。（圖／記者林敬旻攝）

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「第74屆醫師節慶祝大會暨資深醫師及醫療典範獎頒獎典禮」今天舉行，陳時中會前接受媒體連訪，媒體詢問林靜儀動向，陳時中表示，因為有政治上的因素，林靜儀已經請辭，「我已經批准」。

媒體追問林靜儀何時提出辭職或何時批准，陳時中則說，因為這是專業的審議，要避免政治干擾，「越單純越好，」至於後續替代名單是否出爐？陳時中則說「還沒。」

台灣基進前立委陳柏惟被罷免後，台中第二選區立委補選將於2021年1月9日登場，而民進黨中執會於3日下午正式宣布徵召林靜儀角逐。不過，有媒體爆料，身為VICP的婦產科代表委員，林靜儀在今年已召開的9次會議中，竟只出席一次，是所有委員當中請假次數最多的。

針對此事件，指揮中心發言人莊人祥曾說明，VICP委員是任期制，由部長聘任，所以有些問題不方便，也不知道怎麼回應，至於任期部分是不是可以再考量，也不敢明確做確認。

林靜儀也回應，國民黨抹黑她與幾位專家在此委員會中是「為了護航高端疫苗」，為避免造成會議其他專家被牽連抹黑，後來她即使時間可以配合也暫時採取不出席，現在又說她出席太少次？ 「如你們所說，是又要造成我護航的印象嗎？不要用你們的政治攻擊造成會議專家委員們的困擾」。

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