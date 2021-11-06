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婦產科醫師動漏尿手術「麻醉DIY」　害她滲淪植物人

▲桃園市陳姓婦產科醫師去年11月為女子診斷有漏尿問題，後來進行陰道修補手術時，麻醉與手術同時進行，導致女子一度命危，事後被救回卻成植物人。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲陳姓醫師去年11月為女子處理長期漏尿，進行陰道修補手術，過程中麻醉與手術同時進行，女子一度命危，被救回卻成植物人。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市1名女子因長期漏尿問題向婦產科陳姓醫師求診，後來決定動陰道後壁修補手術解決，但手術期間女子一度血氧驟降命危，送往醫學中心急救後雖撿回一命，但已成植物人，家屬事後提告；桃檢根據醫審會鑑定，陳姓醫師手術時居然麻醉與手術同時進行，過程間監測處置亦有明顯疏漏，與醫療常規不符，桃檢檢察官認定陳男嫌疑重大，偵結依過失重傷害罪嫌提起公訴。

桃檢調查，63歲的陳姓婦產科醫師男於2019年11月間為女子進行陰道後壁修補手術，手術前曾讓女子簽署手術麻醉同意書，但麻醉前，診所並未備妥相關急救設備，現場亦無有專業受麻醉訓練醫師給藥，由陳同時麻醉並為女子進行手術。

手術中，陳為女子注射麻醉藥物與抗生素，準備做陰道後壁修補，後來發現女子有尖形濕疣予以電燒切除，再注射局部麻醉藥物進行手術，畫開女子陰道發現血色偏暗，此時，血氧機警報響起，陳姓醫師抬起女子下巴保持呼吸道通暢，但因血氧飽和度並未改善，趕緊通知救護車並施予CPR按壓給氧，但女子血氧不斷下降，最後僅剩60%上下，女子被送往醫學中心時她已失去呼吸心跳，經搶救後雖恢復生命跡象，但因缺氧性腦病最後成為植物人。

桃檢複訊時，陳姓醫師坦承為女子同時進行麻醉與手術，醫院相關病歷也記載當時由陳開刀與急救等過程；檢方根據衛福部醫事審議委員會鑑定報告，手術時醫療單位，應由受過麻醉或加護照顧訓練醫師給藥，並持續監控病人心臟、呼吸，不應由施行手術醫師同時給藥與負責監測，以維護病人安全。

醫審會查出，根據診所手術紀錄，陳姓醫師為女子注射麻醉，但病歷紀錄未記載「麻醉用藥濃度、給藥速率」等資料，無法確認給藥量是否符合醫療常規。醫審會發現，陳姓醫師同時麻醉與手術僅有注射靜脈麻醉前，血氧機警報器響後的2筆生命徵象數據，期間20分鐘並沒有其他監測紀錄與相關麻醉過程監控處置，難認與正常醫療常規相符。桃檢檢察官認定陳向醫師犯行重大，偵結依過失重傷害罪嫌將陳姓醫師提起公訴。

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