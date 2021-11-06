KTV解封7男女開狂歡趴　桌上白白的「全推路人甲」

▲桃園警分局6日凌晨在轄區某KTV進行臨檢。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

新冠肺炎疫情逐漸趨緩，包括KTV等特種行業剛解封，桃園警分局6日凌晨針對轄區某KTV進行臨檢勤務，其中在某包廂內桌上查獲白色不明粉末，員警詢問這是甚麼？現場7名男女竟辯稱「有個不認識男子拿來，可能是要試用的」等語，警方為7人進行藥檢，多人都有毒品陽性反應，偵訊後依違反社維法函送偵辦。

桃園警分局指出，6日凌晨1時許，武陵派出所針對轄區KTV等特種行業進行臨檢，在某包廂內查出包括26歲蔡姓男子與其他4男2女共7人，元竟發現包廂內桌上有不明包裝袋，還有白色粉末，與1小包還未使用K他命等證物，經秤重後約0.34公克。

▲桃園警分局6日凌晨在轄區某KTV進行臨檢，在某包廂內桌上發現散落不明粉末末。（圖／記者沈繼昌翻攝）

員警詢問這是甚麼？7人異口同聲辯稱「剛剛有名不認識男子進入包廂，將K他命放在桌上」，可能要給他們試用，這不是他們帶來的！員警懷疑其說詞，當場以藥劑測試，其中多人都有K他命陽性反應，偵訊後依違反社維法將7人函送偵辦。

桃園警分局呼籲，疫情雖趨緩，娛樂場所逐漸恢復營業，警方將持續落實強化治安維護工作，加強KTV、旅館與摩鐵等易滋事場所臨檢，強力掃蕩違法行為，不容許酒後滋事或鬥毆狀況發生，權力淨化轄內治安環境。

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