北市建國高架一個彎赫見人影　駕駛急煞換車道...嚇到飆國罵！

記者邱中岳／台北報導

北市中山分局建國派出所，10月30日凌晨4時許接獲報案，有1名婦人誤闖高速公路、建國高架附近，警方獲報趕忙前往找人，最後發現婦人在重慶北路交流道附近，最後順利通知家人帶回。

警方調查，70歲的彭姓婦人，10月30日凌晨4時許被民眾發現獨自闖入建國高架快速道路，當時彭婦站在內車道，駕駛險些撞上她，最後趕忙報警處理。

▲婦人深夜徒步上建國高架，嚇得賓士車駕駛煞車變換車道，駕駛貼文「嚇出一身冷汗」。（圖／翻攝臉書《爆料公社（官方粉絲專屬）》）

中山分局建國派出所警員劉育銓、郭耑廷獲悉後，隨即駕車沿著建國高架橋北往南方向，直到忠孝東路閘道口均未發現，懷疑彭姓婦人轉換路徑，於是重新上建國高架後在重慶北路交流道附近找到人。

當時路過的賓士車上的行車記錄器也全程拍下，畫面中轎車從國道下圓山交流道，接上建國高架，在轉彎處發現內車道一個身影，嚇得車主緊急煞車變換車道，氣得飆罵「X你娘咧」。

事後駕駛將畫面po上臉書社群《爆料公社（官方粉絲專屬）》，並寫下：「真的把我嚇出一身冷汗，差一點就撞上，到現在的我還驚魂未定，強調行人還逆向，也希望後面的車不要撞到她。」

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