國台辦制裁蘇貞昌　陸委會：研議「必要反制作為」

▲國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者任以芳攝）



記者蔡紹堅／台北報導

國台辦5日宣布制裁「台獨頑固分子」，並點名行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、外交部長吳釗燮。對此，陸委會表示，對岸若不顧兩岸關係、意圖破壞我民主自由、製造對立不安，政府勢將採取必要反制作為，以保障民眾安全福祉。

陸委會指出，台灣是民主法治社會，更非對岸管轄，我方不接受專制威權的恫嚇威脅，倘對岸不顧兩岸關係、意圖破壞我民主自由、製造對立不安，政府勢將採取必要反制作為，以保障民眾安全福祉，中共方面則必須要為可能後果自負其責。

▼行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）



陸委會提到，行政院院長等官員維護國家主權民主及台海和平擔當作為，受到各界肯定與尊敬。中共近期以來除了對台武力威脅、升高情勢緊張，又操作所謂清單等破壞兩岸關係，這種企圖製造寒蟬效應的惡劣與不友善行徑，終極目標就在打擊與其立場相左人士向其政治主張屈服，早已引發國際社會反感，台灣人民更已看清、絕不會妥協。

陸委會強調，政府將針對中共對台惡意舉措等事態發展，研議適時採取必要反制與防範措施，同時審慎檢視兩岸交流合作及其以政治干預企業經營的可能影響，研修相關應對法制規範，以確保國家安全與民眾權益。

陸委會還說，政府仍將積極與國際社會合作，揭露中共侵犯台灣、打壓民主體制行徑，並共同遏制其蠻橫作為。

▼陸委會發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）

