抓到了！蘇貞昌2012反美牛貼文曝光　她爆：美國人超氣

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）



記者蔡文鈴／綜合報導

行政院長蘇貞昌為1218四大公投辯護，針對反萊豬議題一再強調會影響台美關係與CPTPP，還說「美國人會很氣」。對此，國民黨台北市議員游淑慧抓包蘇貞昌2012年在臉書上的貼文，諷刺「原來蘇貞昌當年是反美急先鋒」。

蘇貞昌於2012年3月7日的貼文中提到，在所有的國家施政中，政府最必須嚴格把關、絕對不能寬鬆的，就是食品安全，政府禁用萊克多巴胺（瘦肉精），就是我在行政院長任內規定的；但政府這次決意開放含瘦肉精的美國牛肉進口，絲毫不顧國民健康，完全違背政府應有的作為。尤其不可思議的是，政府顯然早已決定解禁，因而罔顧多數專家見解，也無視多數民眾反對，一意孤行。

蘇貞昌於貼文中強調，國民的健康無可取代，「我呼籲國會嚴格立法，地方政府制定更嚴格的規範，全體國民一起監督，共同捍衛自己的健康。」

游淑慧嘲諷，「喔～那當年美國人一定超氣蘇貞昌，因為原來台灣『禁』萊克多巴胺，罪魁禍首是蘇貞昌， 他自白是他在當行政院長時規定的。」

游淑慧諷刺，不知道蘇貞昌是年紀太大有健忘症？還是因為當年惹了美國老大生氣後，現在嚇得要彌補妥協？昨非今是，昨是今非！一直騙大家萊豬跟加入CPTPP有關，哪裡夢來的？

游淑慧強調，全世界有超過160國禁止萊克多巴胺的使用，「禁用，才是國際趨勢。」那美國會出手讓160國都無法加入自由貿易協定？人家用都不能用了，台灣確要買萊豬來吃？

▲蘇貞昌2012年反萊劑貼文曝光。（圖／翻攝臉書）



▼游淑慧抓包蘇貞昌2012年反萊劑貼文。（圖／翻攝臉書）