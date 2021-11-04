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府城2022年「火神勇者」消防月曆、形象影片發表　黃偉哲肯定嘉許

▲台南市消防局舉辦2022年消防月曆及影片發表，由台南市長黃偉哲親自主持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局舉辦2022年消防月曆及影片發表，由台南市長黃偉哲親自主持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局舉辦2022年消防月曆及影片發表，4日下午在消防局第五大隊舉辦，台南市長黃偉哲親自主持，黃偉哲表示，府城消防月曆不同於其他縣市的猛男月曆，更將台南古蹟景點融入，跳脫傳統思維，建立消防局的專業形象，及提升各項政策能見度，他甚感肯定嘉許。

▲台南市消防局舉辦2022年消防月曆及影片發表，由台南市長黃偉哲親自主持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局舉辦2022年消防月曆及影片發表，由台南市長黃偉哲親自主持。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市消防局舉辦2022年消防月曆及影片發表，由台南市長黃偉哲親自主持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

職人劇「火神的眼淚」，演的是在每次面臨驚險的打火、救護與救援任務中看見人性與社會百態，透過他們執行的案件揭露許多消防職業不為人知的故事；2022年台南市消防形象月曆及影片，拍的是消防人員最真實的情感，整體拍攝企劃以溫馨故事及戲劇類型之拍攝風格為主，發想即源自「火神的眼淚」。透過不同故事反映出消防員發揮團結之同袍精神，及在家庭、親人與女友的支持下，勇於挺身捍衛之意志為月曆主題，分別呈現出12種心情故事與寫照。除了鼓勵大家勇於追求夢想，更期許療癒消防人員的心靈。

▲台南市消防局舉辦2022年消防月曆及影片發表，由台南市長黃偉哲親自主持。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市消防局舉辦2022年消防月曆及影片發表，由台南市長黃偉哲親自主持。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市消防局舉辦2022年消防月曆及影片發表，由台南市長黃偉哲親自主持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲指出，府城消防月曆不同於其他縣市的猛男月曆，消防局今年更有幸邀請到華澍國際專業團隊，拍攝製作明年度的消防月曆，透過專業企劃，將臺南市著名的孔廟、赤崁樓、奇美博物館、安平遊艇港、臺南總圖及美術館等景點，與消防主題融合，呈現於月曆及影片中；更跳脫傳統思維，建立消防局的專業形象，及提升各項政策能見度。

▲台南市消防局舉辦2022年消防月曆及影片發表，由台南市長黃偉哲親自主持。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市消防局舉辦2022年消防月曆及影片發表，由台南市長黃偉哲親自主持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局長李明峯表示，因為新冠肺炎疫情的影響，民眾面對不斷變化的局勢，內心難免有所浮動，明年度的消防月曆除了搭配防災、防火及救護等宣導標語，宣達民眾消防安全正確觀念，更與臺南牙醫創作歌手蔡宗倫合作，加碼推出消防形象影片，主題曲「我在你身邊」傳遞出消防同仁在民眾身邊-守護、家人支持在同仁身邊-動力，及出勤時同仁互在身邊-扶持等意境。蔡宗倫更於月曆發表記者會中，獻唱影片主題曲，希望透過每一個月份的夢想語錄及MV，讓民眾在2022年能夠看見浴火重生。

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