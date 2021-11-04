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黃偉哲積極打造校園共融遊戲場　復興國小首座天文遊戲場啟用

▲台南市校園首座以天文校本課程為主題的共融遊戲場，4日在東區復興國小正式啟用，市長黃偉哲等人到場視察完工後的遊戲場。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市校園首座以天文校本課程為主題的共融遊戲場，4日在東區復興國小正式啟用，市長黃偉哲等人到場視察完工後的遊戲場。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市校園首座以天文校本課程為主題的共融遊戲場，4日在東區復興國小正式啟用，市長黃偉哲與市議員沈震東、王家貞、蔡筱薇及曾培雅等，到場視察完工後的遊戲場，期盼該處成為學校及社區兒童最愛的快樂天堂。

▲台南市校園首座以天文校本課程為主題的共融遊戲場，4日在東區復興國小正式啟用，市長黃偉哲等人到場視察完工後的遊戲場。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市長黃偉哲持續為兒童打造兼具安全、多元及友善的遊戲場，除教育部專案補助經費，另加碼7百多萬元經費，在6所國小建置具共融精神之遊戲場。市長黃偉哲表示，因應衛生福利部於2017年1月25日修訂「兒童遊戲場設施安全管理規範」，要求校園兒童遊戲場應符合CNS12642、12643等國家標準及相關規範，台南市政府教育局於2019年度編列市預算及爭取教育部補助，完成共47座創意校園兒童遊戲場；2020年度更在市府及在地立委共同協力爭取下，獲教育部核定補助台南市國中小計141校新建兒童遊戲場，匡列經費總計新台幣1億5130萬元。

教育局長鄭新輝指出，為使校園兒童遊戲場符合校本課程、地方文化及創意發想等元素，建置多元創意的遊戲空間，教育局鼓勵各校依其需求設置，不僅須符合兒童遊戲場之國家標準，亦須富有趣味性、多元性及挑戰性，校園兒童遊戲場百花齊放。

▲台南市校園首座以天文校本課程為主題的共融遊戲場，4日在東區復興國小正式啟用，市長黃偉哲等人到場視察完工後的遊戲場。（圖／記者林悅翻攝，下同）
台南市自2019年開啟校園兒童戲場改善工程，陸續建置多校特色遊戲場，且於德高國小啟用校園首座共融遊戲場，完成後頗受好評，第二座共融遊戲場則於近日東區復興國小完成。

教育局表示，復興國小以學校天文課程為主題，在規劃設計時便邀請專家、社區及家長團體等參與討論，持續溝通與關注，在有限的經費下，打造大型科技太空船溜滑梯、星球圓形高低攀爬架、無重力旋轉杯、飛碟大轉盤、黑洞彈跳床等遊戲設施，輔以星雲、流星、火箭、星環等天文巧思的無縫式地墊，學生彷彿乘坐太空船，置身浩瀚無垠的外太空，探索無窮的宇宙洪荒，懷抱無盡的天文夢想。

▲台南市校園首座以天文校本課程為主題的共融遊戲場，4日在東區復興國小正式啟用，市長黃偉哲等人到場視察完工後的遊戲場。（圖／記者林悅翻攝，下同）

為符合共融遊戲場「For All」之精神，更親近大小朋友、親子及身體不便的特教兒童，該遊戲場除採無縫式地墊，讓身障學生暢行無阻外，亦有無重力旋轉杯、飛碟大轉盤、銀河天梯及黑洞彈跳床、鳥巢鞦韆等設施供其遊玩，以刺激孩童發展不同能力，在遊戲過程中達到人與人、人與物、人與境融合之精神。

▲台南市校園首座以天文校本課程為主題的共融遊戲場，4日在東區復興國小正式啟用，市長黃偉哲等人到場視察完工後的遊戲場。（圖／記者林悅翻攝，下同）

復興國小指出，這座創意遊戲場已成為社區民眾、學生和家長最喜歡的地方，學校就是一所充滿笑聲及歡樂的兒童樂園，歡迎大小朋友和身體不便的朋友都能來這裡一同共玩、共享、共樂，度過歡樂美好的時光。

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