年輕人妻情趣暗示求倒紅酒　老公「台式浪漫」網笑瘋：是要結拜？

▲人妻想像的浪漫紅酒杯應該長這樣，但洗完澡出來一看，徹底幻滅了...（圖／取自WUNDERSTOCK）

網搜小組／柯沛辰報導

不少伴侶在激情前，總是會喝一點酒助興。一名年輕人妻想要第二個孩子，在洗澡前拿出紅酒，請老公幫忙倒，想說增加一些情趣，沒想到洗完澡出來一看，徹底傻眼了，因為老公沒把紅酒倒在高腳杯，而是倒在飯碗裡，讓網友看完當場笑瘋，紛紛直呼「這是來結拜的吧！」引發討論。

原PO在臉書社團「爆廢公社」發文表示，想說喝個紅酒，增加情趣，再來拚個二寶，所以拜託老公在她洗好澡前倒好紅酒，沒想到洗完出來才發現，老公把紅酒分別倒在陶瓷白碗、不鏽鋼碗，還加上滿滿冰塊，讓她當場滿頭問號，「這是『台式浪漫』？？？」直呼真的超掃興，但最後也只能豪邁高呼「乾啦！」

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▼現實長這樣，是兩個碗倒滿紅酒，再加上滿滿冰塊。（圖／爆廢公社）

許多網友看完紛紛笑說，「歃血為盟」、「感覺要作法了」、「他不是想跟妳結合，是想跟妳結拜」、「喝完記得要把碗摔地上」、「不看文字以為要祭改」、「是不是兄弟就看這一碗了」、「這個量，喝完都能直接睡了，還怎麼拼二寶」、「是不是水滸傳看太多」、「滴血認親現場」、「菜脯蛋給我端出來！」

不過，也有網友分析，老公其實醉翁之意不在酒，「意思是提醒你『快點乾了』、『不要再拖下去了』」、「男人的浪漫」、「內行的，失身卡自然」、「他著重在後半段」、「開始喊拳，輸的脫一件」、「這樣比較快喝醉」、「咱台灣人沒在跟你搞形式的啦，簡單就好，喝啦！」掀起熱議。

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