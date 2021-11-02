人妻摩鐵偷吃被抓包！小王開車狠撞　「抓猴親友團」5人慘噴飛

▲粘姓男子和劉姓女子一起到摩鐵「吃東西」，遭劉女丈夫親友團撞見，粘男為求脫身竟開車撞飛親友團。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫Pixabay）



記者唐詠絮、林冠吟／彰化報導

粘姓男子和劉姓女子分別為有配偶之人，卻在今年2月一起到摩鐵「吃東西」，不料因為風聲走漏，被劉女丈夫親友得知，一群人報警後守在摩鐵前準備抓姦，沒想到粘男才剛把車駛出房門就看見劉女丈夫的親友團，竟直接加速衝撞抓姦親友團，一行5人全部掛彩，劉女的丈夫遭粘男撞擊後還因此彈起撞上擋風玻璃，事後怒告粘男殺人未遂。彰化地院審理後，依傷害罪判粘男有期徒刑1年6月。

粘姓男子和劉姓女子2人分別為有配偶之人，今年2月，劉女被丈夫兄嫂和兄嫂的妹妹目擊劉女坐上粘男的車輛，2人隨即駕車尾隨在後，在確定2人進入摩鐵後，立即通知劉女丈夫等人前來，同時報警準備抓姦，一行5人蹲守在摩鐵房前準備來個人贓俱獲。未料，當粘男載著劉女準備自房門駛出時，看到這群「抓姦親友團」，粘男為求脫身，竟直接加速行駛離去，造成劉女丈夫當場因撞擊力道被噴飛彈起，撞上擋風玻璃，5人全部掛彩，所幸皆無生命危險。事後，劉女丈夫等親友，也怒告粘男殺人未遂。

訊據時，粘男坦承確實有造成劉女丈夫等親友團5人傷害，但強調並沒有任何殺人或故意傷害之意，並向檢察官辯稱，他知道和劉女出現的場合不對，擔心劉女丈夫會誤會，且當時劉女向他表示，她老公很暴力，叫她趕快離開，為避免不必要的誤會，因此才急著要離開，他將車輛駛出時車庫，只有看到劉女丈夫，但不知道有沒有撞到人，是直到駛離汽車旅館後才發現右側擋風玻璃碎裂，才知道有撞到人，而他急著要離開，也是為了要維護劉女的清白等語。

▲粘男和劉女堅稱，2人到摩鐵只是要吃東西，粘男也自知場合不對，為避免不必要的誤會才想趕快脫身（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫pexels）



不過法官勘驗監視器畫面時，卻發現當粘男準備駛出車庫時，有一女子喊：「出來了！出來了！」劉女丈夫等一行人依序走向車庫，粘男所駕駛車輛見狀有停頓一下，便立即加速轉彎，依序撞上抓姦親友團，現場一片混亂，尖叫聲和撞擊聲不斷，顯見粘男明知抓姦親友團在車輛行經的路線上，卻仍繼續開車往前並撞擊，意圖駛離汽車旅館，直到最後才被警方攔停，因此不採信粘男的證詞。

至於抓姦親友團怒告粘男殺人未遂等，但法官審理後指出，粘男衝撞一干人等，造成劉女丈夫等人因此被撞飛等行為固然有危險性，從理論上無法完全排除發生死亡結果之可能性，但綜合粘男犯罪動機、行為手段、凶器種類與5人傷勢等後，認為粘男為求脫身，明知親友團站在車道上，卻仍直接開車衝撞難有殺人犯意。

彰化地院審理後認為，審酌粘男和劉女一同進入汽車旅館獨處，粘男在知道劉女丈夫到場後，為避免劉女丈夫追究而欲快速離開現場，明知前方站有5人，卻無視於此，直接駕車衝撞，以求脫身，更對抓姦親友團因其衝撞而噴飛、滾落無動於衷，逕行駕車駛離現場，粘男以車輛作為凶器，以非慢速衝撞毫無防護的5人，其行為具有高度危險性，對社會治安危害重大，所幸被撞5人僅受輕傷，但5人輕傷的結果並非粘男所能控制，加上粘男犯後否認犯行，辯稱完全沒有看到人等語，完全不肯正視自己錯誤之態度，至今更未與親友團達成和解，因此依傷害罪判其有期徒刑1年6月。