接送出激情！司機「埋胸人妻」手游移喊：按摩…夫調監視器崩潰

▲人夫發現妻子舉止怪異，調監視器畫面發現她竟與常照接送車司機激情交纏。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者戴若涵／花蓮報導

花蓮縣一名人夫發現妻子舉止怪異，調出家中監視器畫面才發現，妻子竟與長照接送車的司機接送出婚外情，2人不僅在家中摸來摸去，甚至還出現親吻、摸下體等舉動，讓他心碎向妻子、小王提告求償。雖然人妻與小王否認姦情，但法院勘驗相關事證後，判2人應賠償人夫30萬元確定。

人夫主張，與妻子結婚47年，某日發現妻子行為出現異常，他調閱家中客廳、大門的監視器才發現，妻子竟於2020年7月15日、22日、25日，與接送長子的醫院長照接送車司機阿宏（化名）在家中接吻、撫摸，同年月17日2人更共乘一台機車外出，決定提告求償100萬元。

對此，人妻否認婚外情，表示監視器畫面不僅模糊，也不立體，觀看的角度可能造成誤會，無法證明他與阿宏有親吻、深入內衣褲、撫摸下體的行為，辯稱當時阿宏是在幫她「按摩」，反指控丈夫侵害隱私權。

阿宏則稱，因接送人妻及其子往返醫院雙方才熟識，自己得知人妻因為照顧兒子長期肩頸痠痛，剛好他對經絡按摩略有研究，才會出手幫人妻按摩，絕對沒有要破壞別人家庭的意思，是監視器角度問題才會拍到令人夫覺得不雅的畫面。

但花蓮地方法院勘驗監視器畫面發現，阿宏曾出手摸、抱人妻的腰部，還曾用臉貼上人妻的胸，更多次深入人妻褲內撫摸下體、大腿內側，期間雙方多度接吻、親臉，不採信2人的說詞，判人妻與阿宏應連帶賠償人夫30萬元；案經上訴花蓮高分院遭駁回，全案確定。