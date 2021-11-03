周三結婚周日離奇死！　人妻被「藏屍行李箱中」詭異丟在草地上

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新婚4天離奇慘死！　人妻被「藏屍行李箱中」詭異丟在草地上

記者李振慧／綜合報導

英國一名女子近來才剛結婚，4天後卻被人發現藏屍在一丟棄在草地上的行李箱中，身後還留下一名年幼孩子，恐怖案件嚇壞附近居民，驚呼「她星期三結婚，星期日早上就去世」。警方目前已帶回一名45歲男子偵訊，案件正在調查中。

英國《都市報》報導，居住在約克郡萊特克利夫村莊(Lightcliffe)的女子沃克(Dawn Walker)，上月27日才結婚，然而4天後卻突然死亡。朋友表示，大家都認為她是一名體貼、友善的女性與母親，「是你在世界上能遇到最好的人」，不明白為何會突然遇害。

鄰居婦人表示，「我嚇壞了，沒有別的形容詞可以形容，我在這居住40年了，發生這樣的事情實在太可怕了」。警方表示，他們上月31日下午4時38分接到報案電話，然而報案者沒有透露他的身分，懷疑命案有可能發生在報案電話更早之前，希望民眾能幫忙提供線索。

▼新婚女被藏屍行李箱中。（圖／示意圖／達志影像）

▲▼行李箱,箱子,包包。（示意圖／達志影像）

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