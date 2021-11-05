習拜會傳重開領事館　陸外交部：美國上屆政府挑事，希望糾正錯誤

▲美國駐成都領事館。（圖／記者任以芳攝）

記者魏有德／綜合報導

大陸國家主席習近平與美國總統拜登即將舉行視訊會談，被外界認為是兩國關係趨緩與否的關鍵，更有美媒爆料，雙方在會談上或對領事館重開及放寬簽證限制等問題達成共識。對此，大陸外交部發言人汪文斌今（5）日僅表示，美國上屆政府單方面挑起很多事端，「希望希望美方糾正錯誤，同中方相向而行。」

▲大陸外交部發言人汪文斌（圖／CFP）

美國川普政府於2020年7月突要求大陸在72小時內關閉位於休士頓的領事館，媒體還拍下大陸領事館成員緊急焚燒文件的畫面，同時，大陸外交部也火速反擊，要求美國3日內關閉在成都的領事館。雙方互關領事館至今，隨著美國總統換屆完成，仍未見事件平息。

據美媒《政客》（Politico）網站消息指，年底將舉行的習拜視訊會談將宣布重開美前總統川普任期最後一年關閉的領事館，且可能協議放寬簽證限制，若成真將是修復美中破裂關係一大進展

▲大陸駐休士頓領事館。（圖／路透社）

對此，汪文斌指出，「我注意到美國媒體有關的猜測性報導，目前沒有可以提供的消息。」他強調，美國上屆政府單方面挑起很多事端，嚴重破壞了中美關係，中方已經做出正當必要的反應，「我們希望美方糾正錯誤，同中方相向而行，推動中美關係盡早重回穩定發展的正確軌道。」